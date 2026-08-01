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STRAŠNO

Policija se oglasila o tragediji u Zagorju

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 15:08
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Podsjetimo, portal Zagorje.com ranije je objavio kako su poginuli otac i dvoje djece. Majka je za to vrijeme bila na poslu

Policijska uprava krapinsko-zagorska oglasila se o tragediji koja je Zagorje zavila u crno. Kako javljaju, jutros je u 7,24 sati, zaprimljena dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje.
 
"Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela tri osobe, a uzrok požara i uzrok smrti utvrdit će se očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba", navode iz policije. 

Podsjetimo, portal Zagorje.com ranije je objavio kako su poginuli otac i dvoje djece. Majka je za to vrijeme bila na poslu. Sudjedi su ispričali kako su se prije požara čula tri pucnja. Kako neslužbeno doznaju 24sata, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, nakon čega su okolni mještani primijetili gust crni dim.

Policija se oglasila o tragediji u Zagorju
Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
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Ključne riječi
PU krapinsko-zagorska požar crna kronika

Komentara 3

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PO
Potepuh
15:25 01.08.2026.

Prošao sam kroz Zagorje i uopće nije zavito u crno kako se to sugerira u članku.

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