Policija se oglasila o tragediji u Zagorju

Policijska uprava krapinsko-zagorska oglasila se o tragediji koja je Zagorje zavila u crno. Kako javljaju, jutros je u 7,24 sati, zaprimljena dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje.



"Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela tri osobe, a uzrok požara i uzrok smrti utvrdit će se očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba", navode iz policije.

Podsjetimo, portal Zagorje.com ranije je objavio kako su poginuli otac i dvoje djece. Majka je za to vrijeme bila na poslu. Sudjedi su ispričali kako su se prije požara čula tri pucnja. Kako neslužbeno doznaju 24sata, prije izbijanja požara navodno se čula eksplozija, nakon čega su okolni mještani primijetili gust crni dim.