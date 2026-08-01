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ČELNIK DINAMA

Boban: 'Dok sam se vraćao, žestoko me napao. Pitao sam što sam krivo uradio? Rekao je da ga nije briga'

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.08.2026.
u 14:44
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Objasnio je kako se povjerenje legendarnog kapetana nije dobivalo unaprijed, nego ga je svaki novi igrač morao zaslužiti svojim karakterom i igrama

Zvonimir Boban oprostio se od Franca Baresija, bivšeg suigrača iz Milana koji je nedavno preminuo. Prema njegovu opisu, Baresi nije morao podizati glas kako bi pokazao tko predvodi momčad. Njegova prisutnost i ponašanje bili su dovoljni da svi oko njega shvate što se očekuje.

- Baresi je bio čovjek koji nije morao puno govoriti. Njegova prisutnost bila je dovoljna. Imao je nevjerojatnu sposobnost voditi momčad i uvijek je bio primjer svima - rekao je Boban u razgovoru za Sky Sports.

Objasnio je kako se povjerenje legendarnog kapetana nije dobivalo unaprijed, nego ga je svaki novi igrač morao zaslužiti svojim karakterom i igrama.

.- Baresi mi je odmah dao do znanja da se moraš dokazati kako bi zaslužio mjesto u Milanu. U početku bi te samo pozdravio, a onda, ako bi pokazao da si igrač za Milan, davao bi ti više prostora i pažnje. Imao sam golem respekt prema njemu, ne strah - ispričao je. 

- Mislim da smo igrali protiv Torina kod kuće, igrao sam u sredini veznog reda. U jednom trenutku izvukao sam se na lijevu stranu, prešao braniča i uputio opasan centaršut. Dok sam se vraćao u obranu, Baresi me žestoko napao. Pitao sam što sam krivo napravio? Odgovorio je da ga nije briga jesam li nekoga predriblao ili ne, sljedeći put netko će ti oduzeti loptu, a tko ostaje u obrani? Ako igraš u sredini, ostaješ u sredini, govorio mi je. Od tog trenutka više nikad nisam otišao na krilo - otkrio je današnji predsjednik Dinama. 
Ključne riječi
Milan Franco Baresi Zvonimir Boban

Komentara 1

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Avatar mladen111
mladen111
15:41 01.08.2026.

Baresi je po meni najbolji obrambeni igrač svih vremena. R.I.P.

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