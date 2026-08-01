Crvenu zvezdu uoči važnog europskog ispita dočekao neočekivan problem, prijeti odgoda utakmice

Crvenu zvezdu uoči nastavka europskog puta dočekao je neočekivan problem koji nema veze s nogometom. Beogradski klub trebao bi u utorak od 19:30 gostovati kod Hapoela Beer Sheve u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, ali postoji mogućnost da se termin susreta promijeni, pa čak i da dvoboj bude odgođen.

Izraelski prvak svoje europske domaće utakmice igra u mađarskom Szombathelyju, no upravo bi lokacija i večernji termin mogli postati problem. Mađarska je zbog izrazito niskog vodostaja Dunava uvela posebne mjere kojima se pokušava smanjiti potrošnja električne energije, što bi moglo utjecati i na sportska događanja.

Glavni razlog problema je situacija s nuklearnom elektranom Paks, koja se nalazi približno 90 kilometara južno od Budimpešte. Zbog manjka rashladne vode uzrokovanog niskom razinom Dunava elektrana trenutačno radi smanjenim kapacitetom, proizvodeći znatno manje električne energije nego uobičajeno.

Zbog toga je Mađarski nogometni savez klubovima poslao posebne upute vezane uz odigravanje utakmica i korištenje reflektora.

"Na temelju odluke Nogometnog saveza, od subote, 1. kolovoza 2026., do daljnjega će sve utakmice prve, druge i treće lige počinjati u terminima koji znatno smanjuju potrošnju energije, s posebnim naglaskom na izbjegavanje korištenja reflektora. Najkasniji termin u kojem utakmica može započeti bez umjetne rasvjete je 17.30", objavio je Mađarski nogometni savez.

U slučaju da se termin ne može prilagoditi i da nije moguće izbjeći korištenje dodatne rasvjete, postoji mogućnost odgode utakmica. Nadležni bi u tom slučaju zajedno s klubovima, savezima i televizijskim kućama trebali rješavati sve posljedice takvih odluka.

"I u trenutačnoj situaciji svi sudionici društva moraju preuzeti odgovornost za smanjenje potrošnje energije", poručili su iz mađarskog saveza.

Za sada nema službene potvrde da će dvoboj Hapoela i Crvene zvezde biti pomaknut ili otkazan, ali činjenica da je početak zakazan za 19:30 ostavlja otvorenu mogućnost da se na utakmicu primijene nova pravila.