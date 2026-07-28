Gvardiol produžio ugovor s Manchester Cityjem, hrvatski reprezentativac dobio i veću plaću

Joško Gvardiol nastavit će nositi dres Manchester Cityja još dugi niz godina. Engleski prvak potvrdio je novi dugoročni ugovor s hrvatskim braničem, čime je dodatno pokazao koliko ga cijeni i koliko važnu ulogu ima i u planovima novog trenera Enza Maresce.

🚨🇭🇷 Official, confirmed since June. Joško Gvardiol has signed new long term deal at Manchester City.



The agreement is now valid until June 2031 and includes a salary rise for the defender, untouchable for Man City. 🩵 pic.twitter.com/H9lXjmrJux — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Novi ugovor vrijedit će do lipnja 2031. godine, a prema informacijama iz kluba, Gvardiolu su poboljšani i financijski uvjeti. Hrvatski nogometaš tako je nagrađen za svoje dosadašnje igre i status jednog od ključnih igrača momčadi.

Gvardiol je na Etihad stigao u ljeto 2023. godine iz RB Leipziga u transferu vrijednom oko 90 milijuna eura te je vrlo brzo postao jedan od najvažnijih igrača aktualnog engleskog prvaka. Iako je u početku najčešće igrao na poziciji stopera, s vremenom je sve češće dobivao ulogu lijevog bočnog igrača, gdje je također pokazao svoju kvalitetu.

Hrvatski reprezentativac prošle je sezone dodatno učvrstio svoj status u momčadi, a iz Manchester Cityja očito ne žele riskirati njegov odlazak. Klub ga smatra igračem oko kojeg se može graditi budućnost, zbog čega mu je ponudio ugovor koji ga veže za City do početka sljedećeg desetljeća.

Podsjetimo, Gvardiol je prije dolaska u Englesku izgradio reputaciju jednog od najboljih mladih braniča Europe u dresu zagrebačkog Dinama i RB Leipziga, a u Manchesteru je nastavio potvrđivati zašto ga se smatra jednim od najtalentiranijih igrača svoje generacije.