Detalji strave na A1, smrtno stradao motociklist: Zabio se u motor prijatelja

Zagrebačka policija objavila je podatke o teškoj prometnoj nesreći koja se u petak dogodila na austocesti A1. Zbog sudara motocikala, na autocestu se spustio helikopter zbog čega su se stvorile i ogromne gužve. "58-godišnji državljanin Mađarske je upravljao motociklom marke Suzuki mađarskih nacionalnih oznaka, a kretao se lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika u skupini od četiri motorista organizirano u koloni, (svi državljani Republike Mađarske), dionicom prometnog čvora Lučko - Donja Zdenčina u smjeru jugozapada. Dolaskom do 11. km + 600 metara iz zasad neutvrđenog razloga, naletio je na motocikl ispred sebe kojim je upravljao njegov prijatelj 59-godišnji državljanin Mađarske, a u trenutku događaja cjelokupna skupina motorista je usporavala zbog gustog prometa ispred sebe", javlja danas policija.

Radi navedenog događaja i pružanja pomoći, privremeno je obustavljen promet autocestom A1 u smjeru Karlovca, kao bi se na mjesto događaja mogao prizemljiti helikopter HMP, dok je promet preusmjeren na D1 "Staru Karlovačku".

"Obzirom da postoji sumnja da se u ovom konkretnom slučaju radi o zdravstvenom razlogu – nastupanju smrti, u tom smjeru se nastavlja kriminalističko istraživanje, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb", zaključuje policija.