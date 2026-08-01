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SPUSTIO SE I HELIKOPTER

Detalji strave na A1, smrtno stradao motociklist: Zabio se u motor prijatelja

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Foto: Večernji.hr
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VL
Autor
Vecernji.hr
01.08.2026.
u 12:10
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Naletio je na motocikl ispred sebe kojim je upravljao njegov prijatelj 59-godišnji državljanin Mađarske. U tom trenutku skupina motorista je usporavala zbog gustog prometa ispred sebe

Zagrebačka policija objavila je podatke o teškoj prometnoj nesreći koja se u petak dogodila na austocesti A1. Zbog sudara motocikala, na autocestu se spustio helikopter zbog čega su se stvorile i ogromne gužve. "58-godišnji državljanin Mađarske je upravljao motociklom marke Suzuki mađarskih nacionalnih oznaka, a kretao se lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika u skupini od četiri motorista organizirano u koloni, (svi državljani Republike Mađarske), dionicom prometnog čvora Lučko - Donja Zdenčina u smjeru jugozapada. Dolaskom do 11. km + 600 metara iz zasad neutvrđenog razloga, naletio je na motocikl ispred sebe kojim je upravljao njegov prijatelj 59-godišnji državljanin Mađarske, a u trenutku događaja cjelokupna skupina motorista je usporavala zbog gustog prometa ispred sebe", javlja danas policija.

Radi navedenog događaja i pružanja pomoći, privremeno je obustavljen promet autocestom A1 u smjeru Karlovca, kao bi se na mjesto događaja mogao prizemljiti helikopter HMP, dok je promet preusmjeren na D1 "Staru Karlovačku".

"Obzirom da postoji sumnja da se u ovom konkretnom slučaju radi o zdravstvenom razlogu – nastupanju smrti, u tom smjeru se nastavlja kriminalističko istraživanje, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb", zaključuje policija.

Opet jutarnje gužve na autocestama! Kod Zagreba kolona duga sedam kilometara, kod Bajakova oko pet kilometara
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Ključne riječi
A1 Motocikl prometna neserća

Komentara 5

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KP
Karlovacko pivo
13:47 01.08.2026.

Mislim da nebi pomoglo da na svakih dva kilometra stoji policija ljudi su silovni i bezobrazni u saobraćaju u ovih šest dana Zürich - Milano -Trieste -Rijeka -Zadar i nazad prema Zagrebu i - Pozega doživio sam i preživio previše ali hvala bogu kadse sve dobro završi

KP
Karlovacko pivo
13:39 01.08.2026.

Prošao sam pored njih u koloni vremenski petnaestak minuta ali na sreću iz smijera Karlovca a drugo žao mije za svaku žrtvu ali ovi motociklisti pogotovo stranci podcjenjuju Hrvatsku i njene zakone a i ceste ponašaju se bezobrazn

DI
dino60
13:36 01.08.2026.

Do prije godinu, godinu i pol, iskakali su iza svakog žbuna, danas ih uopće nema nigdje. Ali jad se desi saobraćaka tu su. Ne znaš kad je bilo gore. Ogromni novci investirani u kamere koje ili funkcioniraju ili ne, a ljudstvo skresano na minimum.

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