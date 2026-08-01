Detalji strave na A1, smrtno stradao motociklist: Zabio se u motor prijatelja

Zagrebačka policija objavila je podatke o teškoj prometnoj nesreći koja se u petak dogodila na austocesti A1. Zbog sudara motocikala, na autocestu se spustio helikopter zbog čega su se stvorile i ogromne gužve. "58-godišnji državljanin Mađarske je upravljao motociklom marke Suzuki mađarskih nacionalnih oznaka, a kretao se lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika u skupini od četiri motorista organizirano u koloni, (svi državljani Republike Mađarske), dionicom prometnog čvora Lučko - Donja Zdenčina u smjeru jugozapada. Dolaskom do 11. km + 600 metara iz zasad neutvrđenog razloga, naletio je na motocikl ispred sebe kojim je upravljao njegov prijatelj 59-godišnji državljanin Mađarske, a u trenutku događaja cjelokupna skupina motorista je usporavala zbog gustog prometa ispred sebe", javlja danas policija.
Radi navedenog događaja i pružanja pomoći, privremeno je obustavljen promet autocestom A1 u smjeru Karlovca, kao bi se na mjesto događaja mogao prizemljiti helikopter HMP, dok je promet preusmjeren na D1 "Staru Karlovačku".
"Obzirom da postoji sumnja da se u ovom konkretnom slučaju radi o zdravstvenom razlogu – nastupanju smrti, u tom smjeru se nastavlja kriminalističko istraživanje, a tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb", zaključuje policija.Opet jutarnje gužve na autocestama! Kod Zagreba kolona duga sedam kilometara, kod Bajakova oko pet kilometara
Mislim da nebi pomoglo da na svakih dva kilometra stoji policija ljudi su silovni i bezobrazni u saobraćaju u ovih šest dana Zürich - Milano -Trieste -Rijeka -Zadar i nazad prema Zagrebu i - Pozega doživio sam i preživio previše ali hvala bogu kadse sve dobro završi