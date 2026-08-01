Slavne luksuzne trgovine zjape prazne: 'Prije smo tjerali kupce da čekaju, a sada mi njih čekamo cijeli dan'

Pariške luksuzne trgovine suočavaju se s osjetnim padom broja kupaca, a zaposlenici upozoravaju da je razdoblje neprekidnih gužvi i visokih provizija završilo. Prema podacima tvrtke Sensormatic, posjećenost luksuznih butika u francuskoj prijestolnici u prvoj polovici 2026. pala je za 11,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Posebno se to osjeća u robnoj kući Samaritaine, koju je grupacija LVMH ponovno otvorila 2021. nakon ulaganja od 700 milijuna eura. Iako se očekivalo da će godišnje privlačiti pet milijuna posjetitelja, trgovina je danas često gotovo prazna. Sindikat upozorava da je broj zaposlenih u posljednje dvije godine smanjen za 20 posto te ih je sada manje od 500, navodi francuski list Le Monde.

Pad prodaje dolazi uoči objave polugodišnjih rezultata vodećih luksuznih grupacija, među kojima su LVMH, Kering i Hermès. Zaposlenici kažu da se u svlačionicama govori isključivo o lošoj situaciji, a mnogi strahuju za svoja radna mjesta. Iako broj turista u Parizu raste, među njima nedostaju tradicionalno najvažniji kupci luksuznih proizvoda. Broj kineskih turista i dalje je znatno manji nego prije pandemije, ruskih gotovo nema od početka rata u Ukrajini, dok su posjetitelji iz zemalja Perzijskog zaljeva rjeđi zbog sukoba na Bliskom istoku. Amerikanci, koji čine najveću skupinu stranih turista u Francuskoj, i dalje dolaze u velikom broju, no očekuje se da će ove godine trošiti manje. Jačanje eura i kontinuirani rast cijena luksuznih proizvoda učinili su kupnju znatno skupljom. Prema procjenama konzultantske kuće Bain & Company, cijene kultnih torbi pojedinih marki između 2019. i 2025. porasle su u prosjeku od 50 do 70 posto.

FILE PHOTO: Bernard Arnault, Chairman and CEO of LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, speaks during the annual shareholders meeting of LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in Paris, France, April 23, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo Photo: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Visoke cijene već su imale ozbiljne posljedice za cijeli sektor. Zajednička analiza Bain & Companyja i talijanske udruge proizvođača luksuzne robe Altagamma pokazuje da je industrija od 2023. izgubila oko 70 milijuna kupaca diljem svijeta. Tržište luksuzne robe, procijenjeno na 358 milijardi eura u 2025., prošle je godine palo za dva posto, dok se za 2026. očekuje tek skroman rast od dva do četiri posto. Promjene osjećaju i prodavači. Nekada su kupci čekali red za ulazak u kabine za isprobavanje, dok danas zaposlenici satima čekaju prve mušterije. Istodobno, internetska prodaja dodatno smanjuje promet u fizičkim trgovinama te danas čini oko četvrtine ukupnog tržišta. Mnogi kupci unaprijed prouče kolekcije na društvenim mrežama pa rjeđe traže savjete prodavača.

Posljedica su i niže zarade zaposlenika. Nekada su, zahvaljujući provizijama, iskusni prodavači mogli godišnje zaraditi i do 40.000 eura neto, dok su ukupna mjesečna primanja u prodaji kožne galanterije dosezala između 4.000 i 5.000 eura. Danas su početne bruto plaće novih zaposlenika oko 2.000 eura, dok su ranije iznosile približno 3.000 eura.

Velike luksuzne grupacije već provode mjere štednje. LVMH je najavio smanjenje troškova kako bi očuvao profitabilnost, dok Kering planira zatvoriti najmanje 250 trgovina diljem svijeta tijekom 2025. i 2026. godine. Prema navodima francuskih medija, Gucci namjerava napustiti svoje prodajne prostore u pariškim robnim kućama Galeries Lafayette i Samaritaine te postupno zatvoriti pojedine odjele do kraja godine, uz mogućnost preraspodjele dijela zaposlenika.

Unatoč krizi u dijelu sektora, najveći i financijski najsnažniji luksuzni brendovi nastavljaju i ulagati u prestižne lokacije u Parizu. Naime, Le Monde zaključuje da Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Tiffany, Rolex, Max Mara, Montblanc i Miu Miu nastavljaju s otvaranjem novih trgovina ili proširenjem postojećih prostora na najpoznatijim pariškim luksuznim adresama.