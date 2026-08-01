Budućnost ratovanja: 'Ovo je novo nuklearno oružje. Zemlje koje ga posjeduju bit će zaštićene'

'Autonomno oružje novo je nuklearno oružje. Zemlje koje ga posjeduju bit će zaštićene', rekao je sad već bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji je kroz svoj kratki vijek na toj funkciji u tom smjeru usmjerio ukrajinske vojne snage. A osnova tog autonomnog oružja bila bi rojevi dronova kojima upravlja jedan čovjek. Tisuću upravitelja moglo bi tako u jednom trenutku upravljati sa 100.000 i više FPV dronova i tako zaustaviti bilo koji napad. A nakon toga lansirati i upravljati s desecima tisuća teških dronova srednjeg i dužeg dometa koji bi mogli uništiti svu infrastrukturu unutar teritorija države napadača. Takvo uništenje bi bilo u rangu taktičkog nuklearnog oružja. Fedorov je nastojao provesti tu viziju u Ukrajini – pritiscima i konstantnim napadima u dubinu ruskog teritorija prisiliti Rusiju na pregovore, a onda u miru, s tisućama iskusnih veterana upravitelja dronova, izgraditi ogromnu flotu različitih dronova koji će služiti kao sredstvo odvraćanja od budućih napada.