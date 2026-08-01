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WRC Promoter dobio novog vlasnika — FIA sklopila 'posao stoljeća za reli'

MOTORI - Rally - WRC Croatia Rally
Luca Barsali/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
01.08.2026.
u 15:40
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Pregovori o preuzimanju trajali su dvije godine, a novi vlasnici najavili su snažniji razvoj prvenstava, veća ulaganja u digitalne sadržaje, širenje globalne publike te unapređenje iskustva navijača, dok će Federacija dodatno ojačati svoju ulogu kroz povećanu vidljivost i osnivanje novog FIA Growth Funda, namijenjenog razvoju relija diljem svijeta

Međunarodna automobilistička federacija potvrdila je da su francuska automobilsko-tehnološka platforma Cosmobilis i privatni investitor Park Square Capital preuzeli tvrtku WRC Promoter GmbH, čime su preuzeli komercijalna prava za Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) i za Europsko prvenstvo u reliju (ERC). 

Riječ je o najvećem komercijalnom ugovoru u povijesti oba prvenstva, koji označava početak nove razvojne faze za svjetski i europski reli te otvara put najvećim promjenama u prvenstvu u posljednjih nekoliko desetljeća.

Pregovori o preuzimanju trajali su dvije godine, a novi vlasnici najavili su snažniji razvoj prvenstava, veća ulaganja u digitalne sadržaje, širenje globalne publike te unapređenje iskustva navijača, dok će Federacija dodatno ojačati svoju ulogu kroz povećanu vidljivost i osnivanje novog FIA Growth Funda, namijenjenog razvoju relija diljem svijeta.

Dogovor dolazi u ključnom trenutku za WRC, koji se priprema za jednu od najvećih regulatornih reformi u svojoj novijoj povijesti. Nova generacija tehničkih pravilnika (WRC27), koja stupa na snagu 2027. godine, trebala bi sport učiniti sigurnijim, konkurentnijim i financijski pristupačnijim proizvođačima i timovima. Cilj novih pravila je otvoriti vrata većem broju proizvođača i momčadi u najvišoj Rally1 kategoriji, čime bi Svjetsko prvenstvo u reliju trebalo dobiti znatno snažniju konkurenciju i atraktivnije prvenstvo. 

Istodobno, novi FIA Growth Fund dodatno će potaknuti razvoj relija od najviše natjecateljske razine do lokalnih prvenstava.
Predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem ugovor je nazvao "poslom stoljeća za reli". 

"Ova investicija znak je povjerenja u budućnost našeg sporta, čija globalna popularnost i dalje raste", rekao je Ben Sulayem.

Potpredsjednik FIA-e za sport Malcolm Wilson, koji je vodio pregovore, poručio je kako u više od četiri desetljeća provedenih u reliju nije svjedočio ulaganjima ovakvih razmjera. 

Nova uprava WRC Promotera, predvođena izvršnim direktorom Éricom Boullierom - koji je ranije u Formuli 1 vodio momčadi Lotusa i McLarena - najavila je da će poseban naglasak staviti na približavanje sporta navijačima kroz inovativne digitalne sadržaje, snažniji storytelling o vozačima, timovima i utrkama te nove višekanalne medijske formate.

Promjena vlasničke strukture važna je i za budućnost WRC Croatia Rallyja, jednog od najznačajnijih međunarodnih sportskih događaja u Hrvatskoj. Hrvatska već ima potvrđeno mjesto u kalendaru Svjetskog prvenstva za 2027. godinu, dok je za razdoblje od 2028. do 2030. godine ugovorena opcija nastavka suradnje s promoterom, čija realizacija ovisi o ispunjenju ugovornih obveza i osiguranju potrebnih jamstava.

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Ključne riječi
Reli automoto Rally WRC

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