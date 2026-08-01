FOTO Vruće, vruće, vruće! Ivana Knoll u kožnom kompletu poručila: 'Ova kombinacija me opisuje'

Naša poznata navijačica i DJ-ica Ivana Knoll ponovno je u centru pozornosti zahvaljujući seriji fotografija snimljenih na Ibizi. Pozirajući na balkonu s pogledom na more i palme, predstavila je modnu kombinaciju za koju tvrdi da je u potpunosti opisuje. "Da moram odabrati jednu kombinaciju koja bi me opisala, to bi bila ova", napisala je u opisu objave, jasno dajući do znanja da se radi o više od samog odjevnog predmeta - radi se o izrazu identiteta.
Naša poznata navijačica i DJ-ica Ivana Knoll ponovno je u centru pozornosti zahvaljujući seriji fotografija snimljenih na Ibizi. Pozirajući na balkonu s pogledom na more i palme, predstavila je modnu kombinaciju za koju tvrdi da je u potpunosti opisuje. "Da moram odabrati jednu kombinaciju koja bi me opisala, to bi bila ova", napisala je u opisu objave, jasno dajući do znanja da se radi o više od samog odjevnog predmeta - radi se o izrazu identiteta.
Foto: Instagram screenshot
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Kombinacija se sastoji od potpuno crnog, kožnog kompleta. Gornji dio čini korzet ukrašen zakovicama, dok donji dio spaja kratke hlačice s detaljima remenja, takozvanog "harnessa", koji se obavija oko bedara. Cjelokupni dojam zaokružila je visokim crnim čizmama na platformu, a od dodataka nosi zlatni sat i narukvicu jarkih boja. Njezin odabir nije slučajan; upravo su korzeti, detalji remenja i cipele s platformom istaknuti kao vodeći modni trendovi za 2026. godinu, idealni za glamuroznu i energičnu noćnu scenu po kojoj je Ibiza poznata.
Kombinacija se sastoji od potpuno crnog, kožnog kompleta. Gornji dio čini korzet ukrašen zakovicama, dok donji dio spaja kratke hlačice s detaljima remenja, takozvanog "harnessa", koji se obavija oko bedara. Cjelokupni dojam zaokružila je visokim crnim čizmama na platformu, a od dodataka nosi zlatni sat i narukvicu jarkih boja. Njezin odabir nije slučajan; upravo su korzeti, detalji remenja i cipele s platformom istaknuti kao vodeći modni trendovi za 2026. godinu, idealni za glamuroznu i energičnu noćnu scenu po kojoj je Ibiza poznata.
Foto: Instagram screenshot
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Iako je Ivana svjetsku slavu stekla kao "najseksi navijačica" Svjetskog prvenstva, njezina prisutnost na Ibizi nije samo turistička. Posljednjih godina uspješno gradi međunarodnu karijeru kao DJ-ica, a upravo je Ibiza, uz Miami, postala njezina druga adresa. Njezino ljeto 2026. godine ispunjeno je nastupima na velikim događanjima, od FIFA Fan Festivala u Los Angelesu do otvaranja prvenstva u ragbiju u Splitu, gdje je nedavno i fotografirana u društvu premijera.
Iako je Ivana svjetsku slavu stekla kao "najseksi navijačica" Svjetskog prvenstva, njezina prisutnost na Ibizi nije samo turistička. Posljednjih godina uspješno gradi međunarodnu karijeru kao DJ-ica, a upravo je Ibiza, uz Miami, postala njezina druga adresa. Njezino ljeto 2026. godine ispunjeno je nastupima na velikim događanjima, od FIFA Fan Festivala u Los Angelesu do otvaranja prvenstva u ragbiju u Splitu, gdje je nedavno i fotografirana u društvu premijera.
Foto: Instagram screenshot
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Svoju glazbenu karijeru shvaća vrlo ozbiljno, što potvrđuje i nedavno potpisivanje ugovora s agencijom CS3 za zastupanje i organizaciju nastupa. Objava s Ibize, koja se poklapa s vrhuncem klupske sezone na otoku, savršeno se uklapa u njezin profesionalni imidž i životni stil koji spaja glazbu, modu i putovanja.
Svoju glazbenu karijeru shvaća vrlo ozbiljno, što potvrđuje i nedavno potpisivanje ugovora s agencijom CS3 za zastupanje i organizaciju nastupa. Objava s Ibize, koja se poklapa s vrhuncem klupske sezone na otoku, savršeno se uklapa u njezin profesionalni imidž i životni stil koji spaja glazbu, modu i putovanja.
Foto: Instagram screenshot
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Kao i obično, objava je izazvala lavinu reakcija. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i brojne komentare obožavatelja koji su hvalili njezin izgled. Uz emotikone vatre i srca, nizali su se komplimenti poput "Božica" i "Seksi party djevojka". Posebno se istaknuo jedan komentar koji je nadišao fizički izgled. "Jednostavno se divim tvojoj figuri i tijelu. Nevjerojatno si lijepa i draga. I, što je najvažnije, pametna si", napisao je jedan pratitelj, dodavši hrvatsku zastavu i bukete cvijeća. 
Kao i obično, objava je izazvala lavinu reakcija. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i brojne komentare obožavatelja koji su hvalili njezin izgled. Uz emotikone vatre i srca, nizali su se komplimenti poput "Božica" i "Seksi party djevojka". Posebno se istaknuo jedan komentar koji je nadišao fizički izgled. "Jednostavno se divim tvojoj figuri i tijelu. Nevjerojatno si lijepa i draga. I, što je najvažnije, pametna si", napisao je jedan pratitelj, dodavši hrvatsku zastavu i bukete cvijeća. 
Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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