FOTO Vruće, vruće, vruće! Ivana Knoll u kožnom kompletu poručila: 'Ova kombinacija me opisuje'
Naša poznata navijačica i DJ-ica Ivana Knoll ponovno je u centru pozornosti zahvaljujući seriji fotografija snimljenih na Ibizi. Pozirajući na balkonu s pogledom na more i palme, predstavila je modnu kombinaciju za koju tvrdi da je u potpunosti opisuje. "Da moram odabrati jednu kombinaciju koja bi me opisala, to bi bila ova", napisala je u opisu objave, jasno dajući do znanja da se radi o više od samog odjevnog predmeta - radi se o izrazu identiteta.
Kombinacija se sastoji od potpuno crnog, kožnog kompleta. Gornji dio čini korzet ukrašen zakovicama, dok donji dio spaja kratke hlačice s detaljima remenja, takozvanog "harnessa", koji se obavija oko bedara. Cjelokupni dojam zaokružila je visokim crnim čizmama na platformu, a od dodataka nosi zlatni sat i narukvicu jarkih boja. Njezin odabir nije slučajan; upravo su korzeti, detalji remenja i cipele s platformom istaknuti kao vodeći modni trendovi za 2026. godinu, idealni za glamuroznu i energičnu noćnu scenu po kojoj je Ibiza poznata.
Iako je Ivana svjetsku slavu stekla kao "najseksi navijačica" Svjetskog prvenstva, njezina prisutnost na Ibizi nije samo turistička. Posljednjih godina uspješno gradi međunarodnu karijeru kao DJ-ica, a upravo je Ibiza, uz Miami, postala njezina druga adresa. Njezino ljeto 2026. godine ispunjeno je nastupima na velikim događanjima, od FIFA Fan Festivala u Los Angelesu do otvaranja prvenstva u ragbiju u Splitu, gdje je nedavno i fotografirana u društvu premijera.
Svoju glazbenu karijeru shvaća vrlo ozbiljno, što potvrđuje i nedavno potpisivanje ugovora s agencijom CS3 za zastupanje i organizaciju nastupa. Objava s Ibize, koja se poklapa s vrhuncem klupske sezone na otoku, savršeno se uklapa u njezin profesionalni imidž i životni stil koji spaja glazbu, modu i putovanja.
Kao i obično, objava je izazvala lavinu reakcija. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i brojne komentare obožavatelja koji su hvalili njezin izgled. Uz emotikone vatre i srca, nizali su se komplimenti poput "Božica" i "Seksi party djevojka". Posebno se istaknuo jedan komentar koji je nadišao fizički izgled. "Jednostavno se divim tvojoj figuri i tijelu. Nevjerojatno si lijepa i draga. I, što je najvažnije, pametna si", napisao je jedan pratitelj, dodavši hrvatsku zastavu i bukete cvijeća.