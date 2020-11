Grozna scena u Londonu: Napadač Wolvesa ostao bez svijesti nakon sudara glavama

Napadač engleskog premierligaša Wolverhamptona Raul Jimenez prevezen je u bolnicu s ozljedom glave nakon što se u petoj minuti utakmice protiv Arsenala sudario s Davidom Luizom. Meksički napadač je nakon sudara glavama ostao bez svijesti ležati na terenu i odmah mu je pružena pomoć.

Dobio je kisik i na nosilima je iznešen s terena. S druge strane David Luiz je bolje prošao, dobio je zavoj na glavi i nastavio je susret.

Do njihovog sudara je došlo nakon ubačaja iz kornera.

U međuvremenu je iz bolnice stigla dobra vijest, a kaže da se Jimenez nalazi pri svijeti.

Positive news coming through, Sky saying that Jimenez is conscious in hospital and responding to treatment.