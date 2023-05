Groves pobjednik kaotične etape Giro d'Italie, Evenepoel dvaput padao

Australski biciklist Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) pobjednik je kaotične, kišne pete etape Gira d'Italia vožene u srijedu od Atripalde do Salerna u dužini od 171 km, u kojoj je jedan od glavnih favorita za ukupnu pobjedu, Belgijac Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step) čak dvaput pao, ali je ipak stigao do cilja. Kiša je ispratila bicikliste u Atripaldi i bila njihov stalni pratitelj na 171 km dugom putu do Salerna. Talijani Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani) i Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia) te Francuz Thomas Champion (Cofidis) veći dio pete etape proveli su u bijegu, ali nisu izdržali do kraja. Glavnina je kao posljednjeg od bjegunaca ulovila Zoccarata 6 km prije cilja.

No, pola minute prije toga dogodio se pad u glavnini, koji je razdvojio glavnu grupu na dva dijela. Ipak, 3 km prije cilja su se ponovno spojili. To je bio drugi značajan pad dana, u kojem je Primož Roglič gubio sekunde koje je uspio nadoknaditi do kraja. U prvom i trećem padu glavnu ulogu imao je Remco Evenepoel, a četvrti se dogodio neposredno prije cilja, kad je klizeći po asfaltu zadnje metre etape prošao Britanac Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) nakon što je izgubio ravnotežu u završnom sprintu.

Do jučer vodeći u ukupnom redoslijedu i jedan od favorita za ukupnu pobjedu, Belgijac Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step), nakon 20-ak prijeđenih kilometara je bio u skupini koja je naletjela na psa lutalicu, što je rezultiralo padom svjetskog cestovnog prvaka. Evenepoel se neko vrijeme zadržao u sjedećem položaju, a kad je uz pomoć članova svoje ekipe ustao, primjetno je šepao na desnu nogu.

Belgijski biciklist je nastavio utrku i relativno brzo se uz pomoć svojih kolega priključio glavnoj skupini, da bi se na manje od 2 km prije cilja ponovno našao na asfaltu, što mu, na njegovu sreću, neće donijeti gubitak vremena u ukupnom redoslijedu, već će mu biti dodijeljeno vrijeme pobjednika.A to je u srijedu bio Australac Kaden Groves koji je prvi krenuo u završni sprint i izdržao napade drugoplasiranog Talijana Jonathana Milana (Bahrain Victorious) i trećeplasiranog Danca Madsa Pedersena (Trek-Segafredo).

Ružičasta majica vodećeg ostala je u vlasništvu Norvežanina Andreasa Leknessunda (DSM). Remco Evenepoel je kao drugoplasirani ostao na 28 sekundi zaostatka.

Šesta etapa koja je na rasporedu u četvrtak imat će start i cilj u Napoliju, a biciklisti će proći 162 km obalnim dijelovima na jugu Italije.