Rukometaši Nexea u subotu 23. ožujka (dvorana OŠ “Kralj Tomislav” u 19.30 sati) u Našicama ugostit će mađarsku Tatabányu u susretu 5. kola skupine Lige EHF-a.

“Gromovima” treba pobjeda za prvo mjesto u skupini i plasman u četvrtfinale. Hrvoje Horvat, trener Nexea, ima problema s ozljedama dvaju ključnih igrača – Vozaba i Šipića.

Kriza je prošla

– Vjerujem da ću igrati u subotu. Više me podlaktica ne boli, srećom nije došlo do nikakvog loma, već samo do istegnuća. Mogao sam igrati već protiv Spačve u utorak, ali mi je trener Horvat rekao da nema potrebe i da je bolje ništa ne riskirati. Jer, subotnja utakmica jedna nam je od bitnijih u ovom razdoblju – rekao je Marin Šipić, kružni napadač Nexea, ali i hrvatske reprezentacije.

Našičani su pobijedili mađarsku momčad u gostima s 28:27 još tamo u prvom kolu. U toj utakmici za Tatabányu nije igrao Jakov Vranković, hrvatski reprezentativac na mjestu desnog vanjskog pucača.

– Baš zbog tog poraza bit će Mađari silno motivirani, a i Vranković se vratio u momčad. Bit će teško, ali se nadam da ćemo uz pomoć gledatelja doći do pobjede. Ili barem do boda koji nas ostavlja u igri za prvo mjesto. Dvorana je već odavno rasprodana – istaknuo je Šipić.

U jednom trenutku upali ste u krizu, porazi u Skoplju i Novom Sadu...

– Bolje da je kriza došla onda nego sada kad nam je najbitnije – rekao je Šipić.

U Hannover na izlet?

Sada slijedi nekoliko važnih utakmica za Nexe. U klubu se nadaju da gostovanje u Hannoveru, u zadnjem kolu igranja po skupinama neće značiti biti ili ne biti. Jer, u slučaju pobjede protiv Tatabánye, Našičane više nitko ne može stići na prvom mjestu pa će u Njemačku na izlet.

Nakon europskih utakmica, početkom travnja na rasporedu je završni turnir SEHA Gazprom lige u bjeloruskom Brestu. Bit će to prva u nizu bitnih utakmica Našičana protiv PPD Zagreba.

– Izgleda da ćemo morati bez Vozaba u završnici sezone. Rame ga i dalje muči i jednostavno ne može šutirati tom rukom. Što se tiče Tatabánye, to je jedna odlična momčad koju smo iznenadili na njezinu parketu. Koliko su dobri, pokazuje uvjerljiva pobjeda u Skoplju te osvojeni bod u Hannoveru – rekao je Hrvoje Horvat.