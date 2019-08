Bojala sam se vode, a sad imam 200 medalja!

Tara Svedrović mlada je plivačica iz Zagreba. Sa svega 13 godina u svojoj kolekciji ima više od 200 medalja, višestruka je kadetska prvakinja Hrvatske i zajedno s još tri članice zagrebačkog kluba Mladost vlasnica je kadetskog rekorda Hrvatske u štafeti 4x200m slobodno. Prvi susret s bazenom imala je upravo na Mladosti, gdje je kao neplivačica upisala školu plivanja.

– Sve do pete godine kupanje u moru ili bazenu za mene je bilo muka i nikako nisam shvaćala drugu djecu koja su se s radošću igrala u plićaku ili skakala s ruba bazena. Ja sam na plažu dolazila u tenisicama jer su me kamenčići na plaži pikali, a pijesak mi je ulazio među prste.

Sve moje prijateljice na plaži za nekoliko bi dana proplivale, a ja se nikako nisam mogla osloboditi nelagode koju sam osjećala u vodi. More mi je uvijek bilo hladno, smetali su mi valovi, vani mi je bilo vruće i, da sad ne nabrajam sve te grozne osjećaje, samo ću reći da ne mogu vjerovati kako su me svi trpjeli – kaže Tara.

S četiri godine Taru su roditelji upisali u školu plivanja na bazenu Mladosti uz Savu. Već po dolasku na prvi trening počela se oslobađati straha, a na sljedećem je samostalno plivala.

– Sjećam se da je tata bio sa mnom u bazenu na tim prvim treninzima, sve se odvijalo na malom bazenu koji je prilagođen neplivačima. Radili smo neke vježbice, a trener je pitao jesam li već bila u školi plivanja. Kad je tata rekao da nisam, trener je samo dodao da sam jako plovna i da bih svakako trebala ostati naučiti sve tehnike.

Nisam pojma imala što to znači, ali sam bila jako sretna što sam naučila plivati tako brzo i shvatila da to zapravo nije nikakav problem. Danas mi je baš drago zbog svega što me dovelo do Mladosti. Posebice zbog prijatelja kojih zahvaljujući plivanju imam jako puno. Najbolje prijateljice su mi iz kluba – istaknula je mlada plivačica.

Sa šest godina osvojila je svoju prvu medalju. Bilo je to završno natjecanje plivačke škole HAPK Mladosti, gdje je osvojila zlato.

– Užasno sam se bojala tog natjecanja. To zapravo nije bilo nikakvo važno natjecanje, no kad je krenuo defile i kad sam vidjela prepune tribine s kojih su nam svi mahali, osjećala sam se kao da plivam finale Olimpijskih igara. Pobijedila sam i osvojila svoju prvu zlatnu medalju. Ubrzo sam krenula i na ostala natjecanja, osvajala medalje te ih danas imam više od 200, od čega 100 zlatnih – istaknula je.

Nedavno je u Zagrebu održano prvenstvo Hrvatske za kadete u 50-metarskim bazenima na kojem je Tara osvojila šest medalja. Po dvije zlatne, srebrne i brončane.

– Najdraže su mi, naravno, zlatne jer sam tu u disciplinama na 400 i 800 m slobodno osvojila naslov prvakinje Hrvatske. Srebrne medalje osvojila sam na 200 slobodno i u mješovitoj štafeti 4x100 mješovito. To je štafeta u kojoj plivaju po dvije cure i dva dečka. Obožavam državna prvenstva jer su to natjecanja na kojima se družim sa svojim prijateljima iz ostatka Hrvatske. To nam je prilika da se pošteno ispričamo uživo, a ne samo preko društvenih mreža i mobitela – kaže Tara.

A što kad se nađeš u utrci s najboljom prijateljicom, staza do staze?

– Plivamo kao da se ne poznamo, tada smo protivnice. No to je normalno, nakon utrke je sve po starom. Nedavno smo prijateljice iz kluba Ema Komušar, Maša Miljanić, Petra Smoljanović i ja postavile novi rekord Hrvatske u štafeti 4x200m slobodno. Nas četiri srušile smo rekord Hrvatske star 19 godina.