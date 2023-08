Grčka policija pregledava mobitele BBB-a, objavljeno što je jedan od njih pretraživao

Grčka policija još uvijek istražuje tko je ubio 29-godišnjeg navijača AEK-a Michalisa Katsourisa. Grčki mediji javljaju da je krenula analiza mobitela uhićenih BBB-a.

Grčki mediji objavili su fotografiju povijesti pretraživanja Google Mapsa na jednom od mobitela, a u povijesti pretraživanja su adrese stanova u Ateni u Ampelokipi i Maroussi, a posljednja je pretraživana stanica Eirini.

Uz to, grčki su mediji objavili i svjedočenje šefa osiguranja Opap Arene. On tvrdi da su kod obilaska stadiona on i čuvari pronašli nekoliko dugih predmeta, poput štapova i letvi od 1.5 metara. Kaže da su neki od njih bili krvavi.

Grčki SKAI objavio je novu snimku na kojoj se vidi da je Katsourisa netko susreo i udario. Na snimci se vidi kako nakon udarca ulazi u trgovinu te pada ispod škrinje. Upozoravamo da je snimka uznemirujuća.

Grčki ERT izvještava da policija trenutačno analizira snimke i slike s mobilnih uređaja koji su oduzeti od uhićenih Boysa, s ciljem identifikacije osobe odgovorne za ubojstvo Katsourisa. Iako ubojica još nije identificiran, prema tom mediju utvrđeno je da ima tetovažu na vratu. Međutim, konkretni dizajn tetovaže još nije razaznat.

Prema informacijama grčkih medija, u petak je pokrenut postupak identifikacije putem analize DNK i genetskog materijala, kao i tragova krvi koju je prikupila grčka policija radi pronalaženja osoba odgovornih za Katsourisovo ubojstvo. Očekuje se da će rezultati usporedbe DNK pet glavnih osumnjičenika s DNK žrtve biti objavljeni sutra.