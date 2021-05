Goran Ivanišević: Ne mogu mu to oprostiti, uništio mi je puno života

Goran Ivanišević u Beogradu je razgovarao sa srpskim novinarima uoči Belgrade Opena. Proslavljeni hrvatski tenisač nahvalio je Novaka Đokovića u čijem je stručnom stožeru.

- Trebala bi mi tri sata da govorim o tome što njega izdvaja od drugih. Najviše vjerujem da je riječ o balkanskom mentalitetu. Novak je poseban, drugačiji, snalažljiviji, najbolji... I ne govorim samo o Novaku kao tenisaču. Zato se nas zapad boji - rekao je Ivanišević pa dodao:

- Novak je čovjek koji svaki dan želi biti bolji i bolji. Puno se može naučiti od njega i s njim nikad nije dosadno. Ne kažem da je uvijek lagano s njim, ali je sve to velik izazov.

Otkrio je i što ga smeta.

- Novak je posvađan sa satom. U životu mislim da nigdje nije stigao na vrijeme. I on to zna, ali ne ide. Već svi znamo da će kasniti, svi su navikli na to.

Ivanišević kaže da voli doći u glavni grad Srbije.

- Nažalost, zbog ove pandemije, čudnog stanja, ne volim izlaziti puno, čuvamo se. Kad je lijepo vrijeme može da se prošetati, a Beograd je vrhunski grad, veliki, prometan, ima puno lijepih mjesta i dragih ljudi s kojima sam proveo djetinjstvo ovdje i koje volim čuti i vidjeti.

Goran je ispričao tko mu je bio najteži protivnik u karijeri u kojoj je osvojio 22 naslova među kojima je i Wimbledon.

- Sampras. Taj čovjek mi je uništio puno života, snova, sna, živaca. Ne mogu mu to oprostiti - kroz smijeh je rekao Goran.

Ove godine će se napuniti dva desetljeća od Ivaniševićevog legendarnog osvajanja Wimbledona.

- Iskreno, više drugi o tome vodi statistiku. Kad mi čestitaju, pitam se na čemu mi sada čestitaju. Vidim koliko imam godina, kako vrijeme brzo prolazi, prošlo je 20 godina. Nevjerojatno. Taj Wimbledon bit će jedinstven. Dogodilo se toliko čudnih stvari, stvari koje se nikada neće ponoviti u povijesti Wimbledona. Tri dana sam igrao jedan polufinalni meč, bit će teško to opet vidjeti. Kad sam ga trebao osvojiti, nisam pobijedio, a kad nisam trebao, tada sam ga osvojio. Uvijek radim nešto pogrešno i drugačije.

