Golemi remont u Hajduku: Novi trener, Livaja kažnjen, a legenda im odlazi

Ovih dana očekuje se službena potvrda da će Hajduk sljedeće sezone voditi Gonzalo Garcia. Za španjolskog trenera koji je s Istrom radio dobar posao, novi posao u većem klubu zasigurno je novo priznanje. Španjolac je u Istri radio sjajan posao i odlazak u Hajduk, ako se nešto nepredviđeno ne dogodi, potez je klupske uprave koji je u širim nogometnim i navijačkim krugovima naišao na odobravanje.

A taj potez, potpuno logično, morali su amenovati najvažniji igrači splitskog kluba. To se ponajprije odnosi na Marka Livaju, koji je pozdravio novu poslovnu odluku klupskog vodstva. Spomenimo da je najbolji Hajdukov igrač kažnjen s dvije utakmice neigranja, a to se odnosi na početak sljedeće sezone.

Livaja kažnjen

Tako je odlučio disciplinski sudac Alan Klakočer, a kazna se odnosi na crveni karton zarađen u zadnjem kolu prošlog prvenstva u Šibeniku, te pokazivanje srednjeg prsta prema gostujućim navijačima nakon što je zamijenjen u dvoboju protiv Rijeke.

Osim pametne odluke o tome tko će voditi momčad, pred kreatorima klupske strategije u bliskoj je perspektivi još mnoštvo izazova. Jedan od najvažnijih svakako je brendiranje momčadi i briga o cijeni igrača na tržištu. Nakon neuspjeha u prošloj sezoni, ukupna vrijednost momčadi pala je za nekoliko milijuna eura. Prilikom zadnjeg ažuriranja 31. ožujka, vrijednost momčadi Hajduka bila je 46,35 milijuna eura, a sada je 'revidiran' na 43,6 milijuna. Jasno je na kojim će igračima u tom smislu Hajduk zasnivati strategiju. U tu skupinu spada nekolicina mladih igrača poput Dominika Prpića čija je vrijednost s 2,5 milijuna, porasla na tri. U splitskoj svlačionici cijena je rasla još trojici igrača. Prvi je vratar Toni Silić koji bi u viziji novog trenera sigurno mogao imati značajnu ulogu. Cijena je porasla i Šimunu Hrgoviću, s 1,5, na 1,8 milijuna eura. Također, snažnu perspektivu nogometno tržište vidi i u Roku Brajkoviću. Prije dolaska u Hajduk iz Real Valladolida, Stipe Biuk vrijedio je četiri milijuna eura, a sada je na 2,5. No, najveći gubitak Splićani u tom smislu imaju na Rokasu Pukštasu. Amerikanac je prije godinu dana procijenjen na osam milijuna, a cijena mu je sada pala na pet milijuna eura.

Jasno je da će Hajduk, jedan od svojih glavnih fokusa morati staviti na rad omladinske škole o čijoj će produktivnosti ovisiti i financijska stabilnost kluba.

Ne mora nužno značiti kao loš potez, no iz Hajduka je ovih dana otišao Marino Žeravica, najbolji strijelac u juniorima. Hajduk mu je ponudio novi ugovor, no Žeravica se odlučio za izlazak. Karijeru će Žeravica nastaviti u Osijeku. Žeravica je protekle zime bio među mladim igračima koje je trener Gennaro Gattuso poveo na pripreme u Španjolsku, ali je po povratku nastavio s juniorima 'bijelih'. Moguće je Hajdukova struka procijenila da Žeravica nije dovoljno zreo za prvu momčad, no prečesto su se takve procjene pokazale pogrešnima.

S druge strane, sazrijevanje na nekoj nižoj razini, s manje stresa, možda bude ključno u razvoju ovog mladog napadača. Iz Osijeka je u Hajduk došao mladi Dominik Babić, igrač za kojeg su se svojedobno zanimali Bayern, Dinamo, Salzburg i brojni drugi klubovi. Obojica su projekti čija će se eventualna isplativost tek trebati potvrditi.

Otišao i Goran Sablić

Kad smo već kod omladinske škole, treba spomenuti informaciju da je Hajduk jučer i službeno ostao od još jedno važnog čovjeka iz sustava.

Klub je, naime, napustio Goran Sablić. Bivši Hajdukov nogometaš zadnju godinu i pol dana obnašao je funkciju pomoćnika voditelja klupske omladinske škole. U operativnom smislu Sablić je zapravo vodio cijelu sustav u Akademiji, iako u spomenutom razdoblju nije ustoličen za njenog šefa. Sablić će karijeru nastaviti kao trener Veleža. Nedavno je najavljivan i kao potencijalni trener B momčadi Hajduka, no neizvjesnost oko toga na kojoj će razini ta momčad igrati, vjerojatno je ubrzala Sablićevu odluku da krene svojim putem. Inače, Sablić je već u Bosni i Hercegovini trenirao dva kluba, Sarajevo i Široki Brijeg.