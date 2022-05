Dallas izbjegao "metlu": Mogu li Dončić i društvo napraviti što nitko nikad nije?

U finalu Zapadne konferencije NBA doigravanja ipak se nije dogodila "metla". Košarkaši Dallasa na domaćem su parketu slavili 119:109 te su smanjili zaostatak protiv Golden Statea na 1-3.

Serija se tako vraća u San Francisco, dom košarkaša Golden Statea. U noći s četvrtka na petak, od tri sata po srednjeeuropskom vremenu, Golden State ima drugu meč loptu za prolaz u veliku finalnu seriju.

Inače, vrijedi podsjetiti kako se nikada u povijesti NBA lige nije dogodilo da je dalje prošla momčad koja je gubila 0-3. Od 146 slučajeva kada je bilo 3-0 samo su tri momčadi uspjele izjednačiti na 3-3, ali nijedna nije kreirala potpuni obrat.

Dallas je u četvrtoj utakmici spojio dvije iznimno važne komponente za pobjedu protiv Golden Statea. Slovenac Luka Dončić je odigrao novu odličnu utakmicu, ali tome su se pridodali ostali igrači koji su kompletno gledano imali odličan šut iz igre.

Foto: Jerome Miron/REUTERS May 22, 2022; Dallas, Texas, USA; Golden State Warriors forward Andrew Wiggins (22) defends against Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) during the third quarter in game three of the 2022 western conference finals at American Airlines Center. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

Dončić je dvoboj završio s 30 poena, 14 skokova, devet asistencija te po dvije ukradene lopte i blokade. Za tri poena je Dončić imao loših 3-11, ali su svi ostali igrači Dallasa itekako podigli prosjek u toj domeni.

Bullock je za tri poena pogodio 6 od 10 lopti, Finney-Smith 4 od 7, Kleber 2 od 3, a Dinwiddie 2 od 5. Ukupno je Dallas imao sjajan 50-postotni šut iz igre (41 od 82), ali i odličnih 46.5 posto za tri poena (20 od 43).

Na poluvremenu je domaćin imao prednost od 62:47, dok je sve podigao na nedostižnih 99:70 na kraju treće četvrtine. Kod Golden Statea je Stephen Curry ubacio 20 poena uz pet skokova i osam asista, dok je Jonathan Kuminga dodao 17 koševa uz osam skokova.