Gol Hrvata izludio albanskog reprezentativca: Zbog udarca glavom suspendiran na osam utakmica

Albanski reprezentativac i kapetan Basela, Taulant Xhaka, dobio je osam utakmica kazne nakon što je u derbiju protiv Züricha rukom za vrat uhvatio Antonija Marchesana pa hrvatskog stopera Nikolu Katića u stilu Zinedinea Zidanea udario glavom u prsa. Dan nakon incidenta kazna je javno objavljena.

Xhaka (32), brat Arsenalovog veznog igrača Granita Xhake, ispričao se putem Instagrama. "Želio bih se ispričati za ono što se sinoć dogodilo. Poznajete me kao emotivnog igrača, kao nekoga tko daje sve od sebe na terenu. I mi igrači smo ljudi od krvi i mesa, koji emotivno reagiraju u nekim situacijama", piše Xhaka.

"Nikakve verbalne uvrede prema meni i mojoj obitelji ne opravdavaju takav gaf. Kao iskusni igrač i kapetan ove momčadi imam ulogu uzora, pogotovo u teškim trenucima, što, nažalost, nisam pokazao u ovoj situaciji. Ne mogu poništiti ono što se sinoć dogodilo. Suočit ću se s posljedicama jer se nakratko nisam mogao kontrolirati", zaključio je kapetan.

Xhaka losing it. First a second yellow, then he goes full Zinedine Zidane.



I doubt he will play anymore matches in Super League this season.



What a finish of the Klassiker.#rotblaulive #fczuerich #BASFCZ pic.twitter.com/GdofOyKU3G