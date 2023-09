Gojo: Nogomet ima po 100 tisuća zahtjeva za ulaznice, a mi nekad ni po 100 ljudi u dvorani

Tema praznih tribina na splitskim Gripama za dvoboje hrvatske teniske reprezentacije u Davis Cupu već se nekoliko dana provlači u našem sportskom javnom prostoru.

Dok s jedne strane vlada razočarenje zbog slabe popraćenosti naših tenisača, s druge vlada ogorčenje na skupe cijene ulaznica za taj teniski događaj - od 39 do 49 eura po danu.

U petak je u dvoboju drugog kola skupine D Finska s ukupnih 2:1 svladala Hrvatsku, a gotovo pa da su i brojniji na tribinama bili gostujući navijači. Cijelu temu je prokomentirao naš tenisač Borna Gojo.

- Bilo ih je više nego naših! Ne želim povlačiti tu temu, ali kad ste već spomenuli, cijena ulaznica je bila kakva je, mi tu nismo mogli ništa promijeniti niti utjecati. Trudili smo se dobiti i podijeliti što više ulaznica, ali očito Split nije... Glupo mi je to govoriti, znam da većina ljudi to sebi ne može priuštiti, ali vjerujem da ima više ljudi koji mogu nego što ih je bilo u dvorani. Sigurno me to rastužuje, ne samo mene nego sve nas. I publika i suci... Imam osjećaj da nas bolje tretiraju kad igramo vani. Vjerujem da i drugi igrači isto misle. Ali to nema veze, krivci smo i mi igrači što se nismo plasirali.

Gojo je potom još jednom istaknuo kako razumije da su cijene ulaznica bile previsoke, ali i da neke stvari i dalje ne može baš razumjeti.

- Slažem se da cijene nisu idealne za ljude u Hrvatskoj i to razumijem, ali koliko smo samo dali ulaznica, ni ti nisu došli. Što dalje komentirati. Cijeni li se ili ne, mislim da ne, nakon nogometa, 'ajmo reći i košarke, u svijetu po popularnosti je tenis. Kod nas je nogomet daleko ispred, ljudi imaju po 100.000 zahtjeva za ulaznice, mi nemamo 100 ljudi u dvorani. Igrali smo finala, polufinala, igramo doma. Da se igra vani, ljudi to više cijene nego naši. Ali i to je ok, ne možemo mi to promijeniti. Moramo dati sve od sebe - istaknuo je.