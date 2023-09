Hrvatska ispala s Davis Cupa, i Goju i Prižmića na Gripama porazili finski tenisači

Hrvatska Davis Cup reprezentacija ostala je bez izgleda za plasman u četvrtfinale nakon što je u drugom pojedinačnom dvoboju finski broj 1 Emil Ruusuvuori svladao Bornu Goju sa 7-6 (3), 6-4 i Fincima donio pobjedu.

Ruusuvuori je do odlučujuće prednosti došao bolje odigranim 'tie-breakom' prvig seta i kad je u devetom gemu druge dionice napravio jedini 'break' u meču, što mu je bilo dovoljno za pobjedu. Finac je nakon 96 minuta iskoristio prvu meč-loptu i slavio u dva seta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, u prvom dvoboju dana na splitskim Gripama Otto Virtanen svladao je našeg 18-godišnjeg tenisača Dinu Prižmića sa 6-4, 3-6, 6-3

Hrvatskoj je tako ostao nedjeljni meč protiv Nizozemske u kojem će se boriti samo za pobjedu koja ne može donijeti plasman u četvrtfinale. Pobjedom Finaca nizozemska reprezentacija je postala pobjednik skupine D i prva momčad koja se plasirala u četvrtfinale, a na putu u Malagu pridružit će im se bolji iz subotnjeg dvoboja finskih i američkih tenisača.

- Dao sam sve od sebe, pokušao pomoći reprezentaciji, donijeti bod. Nažalost, danas se nije dogodilo. Pokušao sam sve. Nadam se da će idući meč biti bolji. Osjećao sam se dosta bolje, dosta sigurnije nego u prvom meču. Ovo je veliko iskustvo, velika prilika da vidim gdje sam. I iz ovog meča ću nešto naučiti - rekao je Prižmić.

- Mislio sam da sam blizu pobjede kad sam dobio drugi set. Svaki put kad je, pogotovo u trećem setu, na njegov servis bila neka prilika, on je odigrao dobro. Kad me brejknuo, kod 30:0 sam se opustio i promašio dvije lopte. To me koštalo. Drugi put se neću opustiti - dodao je.