Hrgović otkrio je li dobio 15.000 dolara za meč i dodao: Bio sam na ulici, bez ičega...

Filip Hrgović u subotu je u dvoboju teške kategorije u Saudijskoj Arabiji svladao 37-godišnjeg američkoga boksača Erica Molinu nokautom u trećoj rundi.

Hrgoviću je deseta pobjeda u isto toliko profesionalnih borbi, a Molina mu je do sada bio najozbiljniji protivnik s obzirom na to da se Amerikanac meksičkih korijena čak dvaput borio za titulu svjetskog prvaka.

>> Pogledajte što je sve Hrgović rekao

Naš boksač sada se vratio u Zagreb, a u našem video prijenosu iz zračne luke pratite što će reći.

- Ženo, smijem li? - upitao je Hrgović suprugu Marinelu prije nego što je pristupio novinarima.

- Drago mi je zbog ovog dočeka, nadam se da sam to zaslužio. Bila je ovo najveća pobjeda - dodao je zatim.

Ima li kakvih informacija o novom protivniku?

- Bilo je priča da će sljedeći meč biti već krajem veljače u Londonu, ali ništa nije potvrđeno.

Planovi?

- Neću se odmarati, krećem odmah sutra s treningom.

Koga bi htio za idućeg protivnika?

- Chisoru! - odgovorio je Hrgović kao iz topa i dodao:

- Spreman sam za sve, on bi mi bio veliki test da se vidi od čega sam napravljen. No, on će jako teško pristati na to. Gubi od svih prvaka.

Hrgović je zatim naglasio:

- Niste vi vidjeli najbolje od Filipa Hrgovića. Bio sam na ulici, bez promotora, bez tima, bez ičega... Bilo je pitanje hoću li to sve svladati i postati profesionalni boksač. Željko Mavrović mi je rekao da sam tada jako loše izgledao, da nije znao hoću li uspjeti.

Progovorio je i o mogućnosti da nastupi za Hrvatsku na Olimpijskim igrama.

- 99.9 posto ljudi to ne bi radilo. Ali, to je moj san jer želim biti najbolji hrvatski boksač u povijesti.

Pričalo se je za meč dobio 15 tisuća dolara.

- Ta informacija nije točna. Ne bih o svoti, ali samo ću reći da nije točna. Neću reći ni je li veća ili manja.