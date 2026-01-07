Naši Portali
SVE JE BLIŽE

Insajder otkriva: Dinamo poslao ponudu za Livakovića, evo koliko iznosi

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening uoči utakmice protiv Farskih otoka
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
07.01.2026.
u 18:32

Sličnu ponudu turskom klubu poslala je i Genoa, no ti uvjeti ne odgovaraju Livakoviću koji nakon razočarenja u Gironi želi samo u Dinamo

Povratak Dominika Livakovića u Dinamo tema je koja već dugo puni naslove medija u Hrvatskoj. Dok je igračeva želja vratiti se u klub u kojem je bio kapetan i odigrao gotovo 300 utakmica, on je i dalje igrač Fenerbahčea. U turskom velikanu za njega mjesta nema, a još nisu odlučili što će točno s njim.

Plavi imaju konkurenciju brojnih klubova, spominje se kako hrvatsku reprezentativnu jedinicu žele i Brest, Ajax, Juventus i Genoa, a Dinamu se žuri završiti posao. Turski inajder Yağız Sabuncuoğlu piše kako su plavi poslali Feneru i službenu ponudu.

Dinamo bi vratara doveo na posudbu do kraja sezone, a žele ugraditi i klauzulu od četiri milijuna eura za potencijalni otkup igračeva ugovora (budući da na tome Fener inzistira). Sličnu ponudu turskom klubu poslala je i Genoa, no ti uvjeti ne odgovaraju Livakoviću koji nakon razočarenja u Gironi želi samo u Dinamo - klub u kojem zna da će biti prva opcija.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Trenutačno se nalazi u Španjolskoj gdje čeka rasplet drame koja je nastala oko njegova transfera. Za njega, Dinamo i hrvatsku reprezentaciju najbolje bi bilo da mu se želja ostvari i da prvi izbor Zlatka Dalića na vratima Hrvatske postane i prvi izbor Marija Kovačevića na vratima Dinama.

