Gennaro Gattuso nije osoba koju poštujem. Nije fer, napravio je to bez da mi kaže u lice

Gennaro Gattuso jedan je od glavnih kandidata za preuzimanje klupe talijanske nogometne reprezentacije. Međutim, u talijanskoj javnosti reakcije su podijeljene, a među glasnijim kritičarima njegove moguće kandidature ističe se bivši veznjak Milana, Riccardo Montolivo.

- Naravno da želim najbolje za Italiju, ali mogu samo reći da Gattuso nije osoba koju poštujem - izjavio je Montolivo za Sky Sports te objasnio razloge svog stava.

- Izbacio me iz momčadi Milana. Imao sam trenera koji nije bio fer, bez da prvo porazgovara sa mnom i kaže mi to u lice, jednostavno me izbacio iz ekipe.

Gattuso je Montoliva izbacio iz prve momčadi tijekom sezone 2018./2019. Podsjetimo, Montolivo je bivši talijanski reprezentativac s 66 nastupa i dva pogotka za azzurre. U klupskoj karijeri nosio je dres Atalante, Fiorentine i Milana.