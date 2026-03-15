Autori: Marko Pavić, Patrik Mršnik
OKRŠAJ NA POLJUDU

UŽIVO Livaja zabio 100. gol za Hajduk, poentirao i Rebić, bijeli u velikoj prednosti (2:0)

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
15.03.2026. u 15:47
Utakmicu 26. kola HNL-a između Hajduka i Lokomotive pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
Livaja 22', Rebić 33'
2-0
LOKOMOTIVA
HNL - 26. kolo, 15.00, Poljud, Split
60'

Lokomotiva je bolja u drugom dijelu i pritišće.

55'

Sigur je s crte očistio udarac Vasilja.

Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Kraj prvih 45 minuta na Poljudu. Hajduk zasluženo vodi golovima Livaje i Rebića, a prednost bijelih mogla je biti i veća, naročito nakon ove zadnje akcije Brajkovića... No, I Lokomotiva je netom prije drugog Hajdukovog gola pogodila vratnicu. Čeka nas zanimljiv nastavak u Splitu.

Nadoknada
(Nadoknada)

Igrat će se još jedna minuta sučevog dodatka.

44'

Kakva prilika za Brajkovića! Livaja ga je uposlio u idealnoj situaciji u kaznenom prostoru, Brajković se dugo namještao na udarac, a onda je Pajač naletio i u zadnji trenutak to izbio u korner.

40'

Dva vezana kornera imali su gosti, sve je završilo udarcem glavom Boškovića, no kupi to Silić.

36'

Propustila je tu svoju najveću priliku Lokomotiva i onda primila pogodak. Valja nam vidjeti hoće li ih to "presjeći" do kraja ili će nekako uspjeti odgovoriti raspoloženim Splićanima.

Gol
33' (Gol)

U nastavku akcije nakon Lokomotivine vratnice - zabio je Hajduk! Pukštas i Brajković fino su to odigrali na Livaju koji asistira Rebiću u sredinu i to je novi gol domaćih. Hajduk je umalo doživio šok, a onda je zabio za udvostručenje prednosti.

32'

Velika prilika za Lokomotivu! Stojaković radi dar-mar u obrani Hajduka i nakon opasnog udarca gađa vratnicu.

31'

Prva kakva-takva situacija pred golom Silića. Stojaković je pucao nakon asistencije Vešovića malo iskosa, nije vratar Hajduka imao poteškoća s branjenjem.

30'

Pola sata igre na Poljudu za nama. Hajduk zasluženo vodi, jubilarni je pogodak Marka Livaje dodatno pojačao navijački ritam na tribinama u Splitu.

27'

Peti gol sezone u HNL-u za Livaju, no... Idemo vidjeti ima li Lokomotiva nešto u talonu za odgovoriti Splićanima? Moraju bijeli misliti i na obrambene zadatke...

24'

Vratio se Livaja u prvu postavu i na pravi način to okrunio. Zasluženo je Hajduk poveo, bila je ovo četvrta-peta velika prilika, a sad je i "procurilo" u obrani gostiju.

Gol
22' (Gol)

Gol na Poljudu! Vodi Hajduk, nema zaleđa, a pogodak slavi Marko Livaja! Njegov je to 100. pogodak u dresu Hajduka! Sjajna akcija, Rebić za Krovinovića, ovaj odigrava petom za Rebića koji asistira Livaji za 1:0.

20'

Evo pokušaja Rebića s lijeve strane, htio je nekadašnji hrvatski reprezentativac iznenaditi vratara Lokomotive, na kraju je izborio korner.

18'

Minute bez izraženih prilika na utakmici, Hajduk je i dalje u pritisku, potpuna je dominacija domaćih na terenu.

14'

Dobar centaršut Brajkovića nakon novog opasnog udara Hajduka, preletjela je lopta Kamenovića, no ispred Pukštasa to je očistio Kolinger.

12'

Sjajna akcija Hajduka otprije tri minute dodatno je nagovijestila ono što bi se moglo događati u velikoj većini trajanja ove utakmice. No, Lokomotiva je nakon dobrog izlaska preko Vešovića sada izborila svoj prvi korner na utakmici.

9'

Sjajna akcija Hajduka! Lijepo su to odigrali Livaja i Brajković, namjestio je to Brajković na volej za Krovinovića ali Posavec je i to pročitao i nekako uspio to obraniti.

7'

Druga današnja prilika za Hajduk, tukao je Rebić nakon povratne lopte Pukštasa i prethodne greške Lokomotivine obrane, ali bez problema je to uhvatio Posavec, nekadašnji vratar Hajduka.

6'

Ima izražene napadačke aspiracije Hajduk danas, cilj domaćih je zabiti brzi pogodak i odvesti utakmicu u za njih željenom smjeru.

3'

Prva prilika za Hajduk, dobra lopta Livaje na desno za Pukštasa. Potonji je pucao iz dobre pozicije, ali nije dobro zahvatio loptu pa je ona otišla skroz do aut-linije. Dobro je izgledalo, ali završnica nije bila najbolje izvedena.

2'

Lijepa navijačka atmosfera i danas vlada Splitom, navijači Hajduka ne mare za stanje na ljestvici već uvijek zdušno bodre svoje miljenike.

Početak
(Početak)

Utakmica na Poljudu je započela!

Evo kako sastavi izgledaju u taktičkom smislu:

SASTAVI

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Krovinović, Guillamon, Pukštas - Brajković, Livaja, Rebić

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Kamenović - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Trajkovski, Belcar - Stojaković

TV-PRIJENOS

Današnji dvoboj moguće je pogledati na čak tri televizijska kanala. Utakmicu prenosi državna televizija na svom drugom programu, ali i kanali MAXSport 1 te Hajduk Digital TV.

LJESTVICA

Evo i zornog prikaza stanja na ljestvici domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je na sedmoj poziciji, sa sedam bodova zaostatka za četvrtim mjestom koje potencijalno vodi u Europu.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos ogleda 26. kola HNL-a u kojem se na splitskom Poljudu sastaju Hajduk i Lokomotiva. Stvari su poprilično jasne, barem što se bijelih tiče. Nakon pobjede Dinama protiv Slaven Belupa zaostatak momčadi Gonzala Garcije za plavima je ogromnih 13 bodova. Hajduku dakle, igra samo pobjeda, jer u slučaju bilo kojeg drugog rezultata, šampanjac na Maksimiru mogao bi polako na hlađenje...

Komentara 2

Pogledaj Sve
PA
Pajdo
15:32 15.03.2026.

Zaleđa postoje prema potrebi

PA
Pajdo
15:31 15.03.2026.

Nekad se treba pravit ćorav pa golovi vrijede.

