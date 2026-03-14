SVJETSKI KUP U AREU

Dobar nastup Zrinke Ljutić u veleslalomu, osvojila je šesto mjesto

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić na 15 .mjestu nakon prve vožnje Audi FIS Svjetskog kupa
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
14.03.2026.
u 13:54

Ljutić je obje vožnje odradila vrlo dobro, a nakon prve je bila peta. Na kraju je završila na šestom mjestu i osvojila nove bodove u Svjetskom kupu.

Zrinka Ljutić osvojila je šesto mjesto u veleslalomu skijašica za Svjetski kup u Areu. Naša najbolja skijašica za pobjednicom Julijom Scheib zaostala je sekundu i jednu stotinku. Austrijska skijašica ovom je pobjedom osvojila Mali kristalni globus.

Druga je bila Amerikanka Paula Moltzan, dok je na drugom mjestu završila Novozelađanka Alice Robinson.

Ljutić, koja je bila peta nakon prve vožnje, na startu je druge napravila jednu veću pogrešku koja ju je koštala dosta vremena i u konačnici boljeg plasmana.

Scheib je sa 660 bodova nedostižna na vrhu redoslijeda veleslalomašica, utrku prije kraja ima 189 bodova više od druge Rast, odnosno 231 više od treće Šveđanke Sare Hector. Ljutić je sa 247 bodova osma veleslalomašica svijeta.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Shiffrin, peta u subotu u Areu, sa 1186 bodova, 120 manje ima druga Njemica Emma Aicher, četvrta iz subotnjeg veleslaloma, a 223 manje treća Rast. Ljutić je 24. sa 326 bodova.

 
