Cico i ja u Iranu smo živjeli u tri navrata, a sve skupa otegnulo se na period od otprilike deset godina

Mjesto radnje – Galerija Kranjčar. Upravo tamo, u samom srcu Zagreba, na Kaptolu, dočekala me je vlasnica Elvira Kranjčar kako bismo razgovarali o umjetnosti, sportu, njezinu životu, obitelji, Cici… S obzirom na sve što je do sada postigla, primjerice u samo dva desetljeća uspjela je od nule izgraditi danas najaktivniju privatnu galeriju u Hrvatskoj, imala bi svako pravo držati se “uzdignuto”. Međutim, u njoj nema ni trunke toga, nadam se da mi neće zamjeriti jer ovo otkrivam, ali onakva, u elegantnoj odjeći i cipelama s visokim potpeticama koje je obula radi fotografiranja, inzistirala je na tome da sama prenosi stolce i metalnu klupu dok smo namještali scenu za objektiv. U galeriji to, rekla nam je, ionako radi svakodnevno, nema vojsku zaposlenika koji bi joj pomagali. I radi to s elanom kakvog nemaju ni neki dvostruko mlađi kolege. Zašto? Jednostavno je. Jer želi darivati i otkrivati umjetnost ljudima.