Ukrajinci se žalili da su njihovi sportaši i treneri izloženi sustavnom pritisku, IPC odbacio sve optužbe

Ukrajinski paraolimpijski odbor žalio se kako su njihovi sportaši i treneri izloženi "sustavnom pritisku" na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini, no Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) je odbacio sve optužbe.

Ukrajinski dužnosnici tvrde da vlasti prisilno uklanjaju nacionalne simbole i potiskuju izražavanje sportaša. U svojoj izjavi navode kako unatoč 30-godišnjoj povijesti tima, "nikada prije nisu doživjeli tako otvoreno negativno ponašanje, pa čak i prepreke".

Oglasili su se i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sybiha i ministar mladeži i sporta Matvij Bidni.

"Oštro osuđujemo potpuno nepoštivanje naše zemlje i sportaša od strane IPC-a. Odluka Odbora da otvoreno stane na stranu Rusije u njezinom genocidnom ratu protiv Ukrajine je nemoralna i proturječi svim načelima olimpizma i normama čovječanstva," stoji u izjavi ministara, dodajući da će buduće generacije ove odluke nazvati onako kako zaslužuju: "sramotom", prenose ukrajinski mediji.

Ukrajinci tvrde kako im je zabranjeno da na svoju zgradu u selu objese ukrajinsku zastavu.

"Dva dana su nam predstavnici IPC-a stalno govorili da razmišljaju o tome gdje bi ukrajinska reprezentacija smjela objesiti zastavu," kazao je predsjednik Saveza Valerij Suškevič za ukrajinski YouTube kanal Equalympic . "Napokon je dopušteno postaviti zastavu Ukrajine tamo gdje je manje vidljiva."

Ukrajinci se ljute i što je ukrajinska nordijka Oleksandra Kononova uoči svečane ceremonije dodjele medalja morala skinuti naušnice na kojima je pisalo "stop ratu". Navode kako i kako su navijačima osvajača medalje Tarasa Rada oduzeti ukrajinske zastave i transparenti.

IPC je odbacio sve optužbe ukrajinske strane navodeći kako su za neke pritužbe saznali tek putem medija.

Što se tiče naušnica, glasnogovornik IPC-a Craig Spence je poručio kako su bile u suprotnosti s propisima organizacije.

Nakon što je IPC dopustio šestorici ruskih i četvorici bjeloruskih sportaša sudjelovanje na Paraolimpijskim igrama pod njihovim zastavama i himnom, Ukrajinci su bojkotirali svečanost otvaranja ZPOI u Veroni, te sve službene događaje.