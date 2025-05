Gazda Luka Modrić odradio prvi transfer, nazvao igrača i nagovorio ga da potpiše

Krajem travnja nogometnim je svijetom odjeknula iznenađujuća vijest, Luka Modrić postao je suvlasnik Swansea Cityja. Kapetan Vatrenih tako je počeo pripreme za život nakon igračke karijere, a već je u novoj ulozi povukao prvi važan potez.

Modrić je imao ključnu ulogu u dovođenju švedskog U-21 reprezentativca Zeidanea Inousse u velški klub. Swansea je službeno potvrdio kako je s mladim napadačem postignut dogovor: ovoga ljeta dolazi iz Hackena, potpisuje petogodišnji ugovor i postaje prva prinova za iduću sezonu.

Inoussa je ove sezone upisao 12 pogodaka i devet asistencija, a ranije je nastupao za Brommapojkarnu, Caen, Real Murciju i Valenciju B. Sada ga čeka veliki iskorak u karijeri, a upravo mu je Modrić pomogao u donošenju konačne odluke. Prije potpisivanja, Inoussa je osobno razgovarao s hrvatskim veznjakom, što je bilo presudno u njegovom odabiru kluba.

- Osjećaj je sjajan, jako sam uzbuđen i veselim se novom poglavlju u životu. Proces je bio brz i jednostavan, moj agent i ja razgovarali smo s nekoliko klubova iz raznih liga, ali Swansea nam je ponudio najbolji plan. Njihova ponuda ostavila je najbolji dojam, pa je odluka pala na njih - izjavio je Inoussa za Fotbollskanalen pa komentirao i Modrićevu ulogu:

- Sjajno je što je Modrić postao suvlasnik. Oduvijek sam govorio da je on najbolji veznjak svih vremena, barem među onima koje sam gledao. Razgovarao sam s njim prije potpisivanja ugovora, bilo je to nevjerojatno iskustvo. Bilo mi je jako važno čuti njegovo viđenje projekta i razloge zašto bih trebao potpisati baš za Swansea. Najviše smo razgovarali o klupskom projektu i viziji budućnosti momčadi. Ne vjerujem da me osobno gledao kako igram, ali rekao je da je čuo puno dobrih stvari o meni. To mi je bilo jako drago čuti.

Ulaskom Luke Modrića u vlasničku strukturu, Swansea jasno pokazuje visoke ambicije i želju za povratkom u Premier ligu. Naravno, Modrić i dalje aktivno igra za Real Madrid i odradit će najmanje još jednu sezonu na vrhunskoj razini.