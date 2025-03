'Gattuso je imao sreću da ja nisam bio tamo. Ne bi mu nitko sastavio taj prst, ne bi mu bilo dobro!'

Legendarni nogometaš Hajduka i nekadašnji brončani reprezentativac Igor Štimac gostovao je u epizodi popularnog Podcasta inkubator, u kojem se između brojnih tema dotaknuo i incidenta između Gennara Gattuso i Joška Jeličića, njegovog vjenčanog kuma i prijatelja.

Podsjetimo, incident se dogodio tijekom prijenosa uživo neposredno nakon završetka Jadranskog derbija, koji je završio 3:0 za Rijeku. Legenda Milana rukovala se s voditeljicom emisije Valentinom Miletić i komentatorom Hrvojem Vejićem, ali ruku nije pružio i Jeličiću jer smatra kako nekorektno priča o bijelima.

- Iako sam vjenčani kum i jako smo dobri prijatelji, nemam razloga biti subjektivan. To što je Gattuso napravio ne priliči mu kao svjetskom prvaku, treneru Hajduka i strancu u ovoj zemlji. Bez obzira na Joškov cinizam i komentiranje, koje je besprijekorno, možemo analizirati sve što je on rekao, tu nema ni trunke laži, gađa u stotu - rekao je Štimac u Podcast Inkubatoru,

- I televiziji to očito odgovara, radi to perfektno, možda nekad malo pretjera. Što je Gattuso donio Hajduku za novac koji prima, do jučer je bio prvi? Jesmo li toliko spustili kriterij? Dok ne dođemo u fazu da Hajduk, Dinamo, Rijeka i Osijek inzistiraju na igri, naša liga neće ići dobrim smjerom. To mora biti prioritet za svakog trenera koji će biti na čelu tih klubova. Oni ih dobro plaćaju i tu nema pardona - smatra bivši vatreni.

- Da je Hajduk prava institucija, taj Gattuso bi danas bio kažnjen. Predsjednik i uprava moraju se izdići iznad ovakvih situacija, on je smije sramotiti ugled kluba. Ne smije davati sebi za pravo tako se ponašati dok tako loše njegova momčad igra, kad u ključnoj utakmici protiv direktnog konkurenta za naslov ne napravi ništa. Izađeš tamo ko jedna stvar, ne pružiš ništa, nemaš povezana kretanja, nemaš kombinatoriku, nemaš ništa. Nekoliko igrača kontinuirano igra van prirodnih pozicija i još se usudiš doći u studio i prijetiti. On je imao sreću da ja jučer nisam bio tamo. Veliku sreću. Ne bi mu dobro bilo. Ne bi mu sastavio prst nitko! Iskočilo bi iz ovih okvira, ali ja to ne bih otrpio. Jeličiću svaka čast. Dobro je i za njega da se suzdržao - ispalio je Štimac.