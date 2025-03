Gattusa pitali za skupocjene satove koji koštaju 50 tisuća eura. Evo što je rekao o poklon bonovima

Pred nogometašima Hajduka danas je iznimno važna utakmica, na Poljud im stiže Gorica. Iako Splićani nisu baš u bajnoj formi, u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima imaju po dvije pobjede, dva remija i dva poraza, eventualnom pobjedom preuzeli bi vrh ljestvice. Ne treba ni govoriti koliko bi to poleta dalo Gattusovim igračima.

– Ovo je za nas finale, kao i 11 utakmica nakon Gorice. Sigurno nas ne čeka lak dvoboj, morat ćemo odigrati veliku utakmicu – rekao je u najavi trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Gorica puna hajdukovaca

U dosadašnja dva međusobna ogleda ovih suparnika svatko u ovoj sezoni ima po jednu pobjedu. Hajduk je na Poljudu slavio s 4:1, dok je Gorica kao domaćin pobijedila s 1:0.

– Dosta su se promijenili u odnosu na prvi dio sezone. Teško je igrati protiv njih, vole se nadigravati i mogu te brzo dovesti u probleme. Njihov trener napravio je dobar posao, igrači ga slijede. U HNL-u lagane utakmice ne postoje, uvijek je teško. Protiv svih momčadi možeš izgubiti bodove. Moramo imati entuzijazam i istu volju kao protiv Dinama.

Gorica ove sezone igra jako loše u gostima, izvan svog stadiona osvojila je tek jedan bod. Bit će im to dodatna motivacija, kao i činjenica da imaju nekoliko bivših igrača Hajduka...

– Otkako sam ovdje nisam vidio nijednu ekipu koja protiv nas izvuče 'crveni tepih'. Svi su nabrijani na nas, ali to je tako. Nema veze igra li u Gorici netko tko je ispisao povijest ovog kluba, sve momčadi kada igraju s Hajdukom imaju 'nož u zubima' – slikovit je Gattuso.

Problem je za Hajduk što nema Marka Livaje, uvjerljivo najboljeg igrača. On odrađuje kartone i neće ga biti na travnjaku, što može biti veliki problem. Splićani, naime, bez Livaje u sastavu upisuju pobjede tek u 37 posto utakmica. Isto tako, statistika govori da manje zabijaju, imaju manje prilika, primaju više golova...

– Znamo tko igra umjesto njega, ali to vam neću otkriti. Mogu reći da ćemo igrati isto kao prije – rekao je trener Hajduka pa ipak otkrio da će u napadu biti Mlakar ili Rusin.

Carević: Moramo igrati vrhunski

U javnosti se pojavila još jedna zanimljiva priča. Naime, kao što je u rujnu prošle godine nakon pobjede nad Dinamom počastio momčad i stožer skupocjenim mobitelima, ovoga puta talijanski strateg darovao im je poklon-bonove marke Louis Vuitton. Navodno je na to potrošio oko 50 tisuća eura. Međutim, nije se želio osvrtati na to.

– To je između mene i igrača.

Trener Gorice Mario Carević u najavi susreta je rekao:

– Baš me zanima tko će igrati umjesto Livaje. Kad je on u igri moraš mu spriječiti dotok lopte, a sigurno da će nam sad biti lakše kad nije tu. On ti može napraviti problem ni iz čega, majstor je za to. No, to ne znači i da će nam biti lagano, ipak je to Hajduk i svi ostali igrači imaju kvalitetu. Neće nam biti lako na Poljudu, Hajduk je kod kuće vrlo opasan. Moramo biti na vrhunskoj razini kako bismo ostvarili dobar rezultat.