Gattuso otkrio tko će mijenjati Livaju pa dodao: 'Protiv Hajduka svi imaju nož u zubima'

REAKCIJA TRENERA

Đalović nakon kiksa Rijeke: Ta mi je sudačka odluka neshvatljiva, malo je čudno

- Neshvatljivo mi je da je nadoknada bila samo četiri minute nakon crvenog kartona i svega. Samo to, odgovorili su da su štopali vrijeme i to je to. Ne kukam, trebali smo riješiti utakmicu ranije, ali mi je ta nadoknada malo čudna.