Garcia: Ovo je nogomet. Mi smo u procesu i igrači to znaju. Dali smo sve od sebe...

Hajduk je ispao iz Europe nakon poraza od 3:1 poslije produžetka od Dinamo Cityja u Tirani. Izgledalo je da bi nakon izjednačenja i pogotka Frana Karačića u 99. minuti splitska momčad, koju je ranije šokirao crveni karton Bambe, mogla stati na noge. No, dogodio se raspad sustava i dva primljena pogotka u rasponu od 109. do 111. minute. Odmah nakon utakmice press-konferenciju je održao Gonzalo Garcia, trener Hajduka.
"Počeli smo utakmicu u manjem ritmu od protivnika. Počeli su igrati presing, a mi smo kasnili u svim situacijama, u duelima. Zabili su nam gol, ali nisu imali neke velike prilike. Mi smo bili uvijek blizu njihovog šesnaesterca, ali nismo zabili. Bili smo mi dobri i s deset igrača, a onda su oni zabili gol s 25 metara. Onda su zabili i treći gol. Borili smo se, ali bilo je teško. Probali smo i ići naprijed", kazao je Hajdukov trener.
Albanska momčad prošla je dalje ukupnim rezultatom 4:3 i ostavila Hajduk bez sudjelovanja u playoff-rundi Konferencijske lige. No, Garcia nije odavao dojam razočaranog čovjeka.
"Neću plakati, ali u dvije utakmice smo imali puno šansi. Oni su bili jako učinkoviti. Zabili su gol iz daljine i u prvoj utkamici. Danas nismo imali toliko visoku energiju, ali mislio sam da ćemo proći jer smo imali puno šansi i kontrolirali smo igru."
Prokomentirao je i crveni karton, odnosno pojedine sudačke odluke koje su u dobroj mjeri usmjerile utakmicu.
"Bamba je dobro igrao. Situaciju za drugi žuti nisam dobro vidio. Dirao je loptu i ne znam je li to bilo za drugi žuti. Ovo je nogomet. Igrači znaju da smo u procesu. Igramo s puno mladih igrača koji dobivaju puno minuta na početku sezone. Moramo se oporaviti fizički i onda mentalno. Mislim da su svi razočarani, ali dali smo sve od sebe. Moramo nastaviti igrati i rasti kao ekipa. Livaja? Dobro radi i trudi se. Ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan. Igrači nisu mašine. Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji. Dao nam je dosta u ovim utakmicama", rekao je Garcia.
Je li Hajduk sada jači u odnosu na Dinamo i Rijeku pošto neće igrati Europu? Ima li tu kakvih prednosti za bijele, bilo je zadnje pitanje hrvatskih novinara.
"S Igračima koje imamo bilo bi nam teško igrati u dva natjecanja. Neki nam igraju svaku utakmicu jer moraju. Kad bismo mogli dovesti još neke igrače, mogli bismo igrati u Europi. Sad smo fokusirani na prvenstvo, ali to nije bio cilj. Htjeli smo izboriti Europu", zaključio je Garcia.
...uh kako je Garcia pao, sam sebe laže, kao da hajdukovim navijačima nije dovoljno od svih prethodnika... ma koje šanse, ma koja igra, koji intezitet... izgubili ste bez koncepta u igri, neke vizije u igri, voljnog momenta, sve se svodi na gol Karačića, i puno ničega... a jedini koji Vas je vukao do sada, Livaja, vidno bezvoljan, zasićen i umoran od Hajduka... dolaze teški dani, Hajduk nema igru, a novaca još manje... Garcia nije uspio, preveliki je to zalogaj bio...