Garcia: Ovo je nogomet. Mi smo u procesu i igrači to znaju. Dali smo sve od sebe...

Hajduk je ispao iz Europe nakon poraza od 3:1 poslije produžetka od Dinamo Cityja u Tirani. Izgledalo je da bi nakon izjednačenja i pogotka Frana Karačića u 99. minuti splitska momčad, koju je ranije šokirao crveni karton Bambe, mogla stati na noge. No, dogodio se raspad sustava i dva primljena pogotka u rasponu od 109. do 111. minute. Odmah nakon utakmice press-konferenciju je održao Gonzalo Garcia, trener Hajduka.

"Počeli smo utakmicu u manjem ritmu od protivnika. Počeli su igrati presing, a mi smo kasnili u svim situacijama, u duelima. Zabili su nam gol, ali nisu imali neke velike prilike. Mi smo bili uvijek blizu njihovog šesnaesterca, ali nismo zabili. Bili smo mi dobri i s deset igrača, a onda su oni zabili gol s 25 metara. Onda su zabili i treći gol. Borili smo se, ali bilo je teško. Probali smo i ići naprijed", kazao je Hajdukov trener.

Albanska momčad prošla je dalje ukupnim rezultatom 4:3 i ostavila Hajduk bez sudjelovanja u playoff-rundi Konferencijske lige. No, Garcia nije odavao dojam razočaranog čovjeka.

"Neću plakati, ali u dvije utakmice smo imali puno šansi. Oni su bili jako učinkoviti. Zabili su gol iz daljine i u prvoj utkamici. Danas nismo imali toliko visoku energiju, ali mislio sam da ćemo proći jer smo imali puno šansi i kontrolirali smo igru."

Prokomentirao je i crveni karton, odnosno pojedine sudačke odluke koje su u dobroj mjeri usmjerile utakmicu.

"Bamba je dobro igrao. Situaciju za drugi žuti nisam dobro vidio. Dirao je loptu i ne znam je li to bilo za drugi žuti. Ovo je nogomet. Igrači znaju da smo u procesu. Igramo s puno mladih igrača koji dobivaju puno minuta na početku sezone. Moramo se oporaviti fizički i onda mentalno. Mislim da su svi razočarani, ali dali smo sve od sebe. Moramo nastaviti igrati i rasti kao ekipa. Livaja? Dobro radi i trudi se. Ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan. Igrači nisu mašine. Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji. Dao nam je dosta u ovim utakmicama", rekao je Garcia.

Je li Hajduk sada jači u odnosu na Dinamo i Rijeku pošto neće igrati Europu? Ima li tu kakvih prednosti za bijele, bilo je zadnje pitanje hrvatskih novinara.

"S Igračima koje imamo bilo bi nam teško igrati u dva natjecanja. Neki nam igraju svaku utakmicu jer moraju. Kad bismo mogli dovesti još neke igrače, mogli bismo igrati u Europi. Sad smo fokusirani na prvenstvo, ali to nije bio cilj. Htjeli smo izboriti Europu", zaključio je Garcia.