Freiburg senzacionalno izbacio Bayern iz kupa. Debakl Bavaraca na domaćem terenu

Nogometaši Freiburga priredili su senzaciju izborivši plasman u polufinale njemačkog Kupa nakon što su u četvrtfinalnom ogledu u Munchenu pobijedili Bayern sa 2-1. Nakon što je debitirao velikom 4-2 pobjedom protiv najvećeg rivala Borussije Dortmund, novi trener bavarskog sastava Thomas Tuchel doživio je šokantno ispadanje u četvrtfinalu Kupa. Prvo za Bayern u ovom stupnju natjecanja nakon 2009. godine. Bila je to prva pobjeda Freiburga protiv Bayerna u posljednjih 14 susreta, te prva u povijesti u Munchenu u 24. pokušaju.

Bayern je poveo u 19. minuti golom Dayota Upamecana, no devet minuta kasnije izjednačio je Nicolas Hofler. U nastavku susreta Bavarci su dominirali i pogodak je visio u zraku, no gosti su odolijevali. Thomas Muller je u 33. minuti mogao vratiti Bavarce u novo vodstvo, no pucao je pored desne stative. Muller je imao priliku i u sudačkoj nadoknadi, ali nije bilo promjene rezultata.

Prvu priliku Bayern je u nastavku imao u 62. minuti, ali je Benjamin Pavard umjesto mreže pogodio vratnicu. Sedam minuta kasnije sjajnu priliku je imao Joao Cancelo, ali je gostujući vratar Mark Flekken odlično reagirao. Kada se već činilo kako će susret otići u produžetke, gosti su u drugoj minuti nadoknade dobili kazneni udarac. Pucao je Hofler, a Jamal Musiala igrao rukom. Za suca Harma Osmersa nije bilo dvojbe, pokazao je na bijelu točku.

Kazneni udarac je sigurno izveo Hofler gurnuvši goste u polufinale. Josip Stanišić nije nastupio za Bayern. U prvom susretu četvrtfinala Eintracht je u Frankfurtu pobijedio Union Berlin sa 2-0. Eintracht je bio dominantan u prvom poluvremenu, a potom je u nastavku susreta mirno kontrolirao rezultat. Domaćin je sjajno ušao u susret i vrlo brzo je poveo sa 2-0. Vodeći pogodak Eintracht je zabio u 11. minuti, a strijelac je bio Kolo Muani na asistenciju Maria Gotzea. Samo dvije minute kasnije Muani je zabio i drugi gol, ponovo na Gotzeovu asistenciju.

U 20. minuti mreža berlinskog sastava se zatresla i treći put. Pogodak je postigao Rafael Borre, no VAR je pokazao zaleđe. Borre nije imao sreće niti u 28. minuti, sjano je pucao, ali je pogodio prečku. Eintracht u drugom poluvremenu nije uputio niti jedan udarac prema suparničkim vratima, dok je Union tek u završnici susreta zaprijetio.

U 78. minuti Josip Juranović je pucao iz slobodnog udarca na rubu šesnaesterca, no lopta prošla malo iznad prečke. Šest minuta kasnije najbolju priliku za goste imao je Jamie Leweling, ali je Kevin Trapp sjajnom reakcijom sačuvao mrežu nedirnutom. Kristijan Jakić je odigrao cijeli susret za Eintracht, baš kao i Juranović za Union Berlin.

Preostala dva četvrtfinalna ogleda su u srijedu kada se sastaju Nurnberg - Stuttgart, te RB Leipzig - Borussia Dortmund.