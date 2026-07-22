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VELIKA PODJELA GAZE

FOTO Satelitske snimke otkrile što svjetska sila u tajnosti radi: Užurbano gradi gigantsku barijeru, duga je 23 kilometra

Ilustrativna fotografija
Gemini
VL
Autor
Mateja Papić
22.07.2026.
u 18:35
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Prema analizi satelitskih snimaka, posljednjih mjeseci izgrađeno je više od 23 kilometra zemljanih nasipa koji prolaze kroz palestinska naselja prethodno sravnjena sa zemljom. To predstavlja više od polovice ukupne dužine Gaze, koja se prostire na oko 40 kilometara.

Izraelska vojska ubrzano gradi veliku zemljanu barijeru unutar Pojasa Gaze koja će razdvojiti područja pod njezinom kontrolom od ostatka palestinske enklave, pokazuju satelitske snimke, dok Palestinci strahuju da bi privremena crta razdvajanja mogla postati trajna granica.

Prema analizi satelitskih snimaka, posljednjih mjeseci izgrađeno je više od 23 kilometra zemljanih nasipa koji prolaze kroz palestinska naselja prethodno sravnjena sa zemljom. To predstavlja više od polovice ukupne dužine Gaze, koja se prostire na oko 40 kilometara.

Izraelska vojska potvrdila je agenciji AP da gradi fizičku prepreku uz tzv. "žutu liniju", do koje su se izraelske snage povukle prema sporazumu o prekidu vatre iz listopada. Navodi da je riječ o sigurnosnoj zoni opremljenoj obavještajnim i tehnološkim sustavima, čija je svrha spriječiti infiltraciju i zaštititi izraelske vojnike i zajednice uz granicu s Gazom.

Izgradnja napreduje velikom brzinom. Na jugu Gaze jedan je dio nasipa između 1. i 15. srpnja produžen s približno 500 metara na oko 2,4 kilometra, razdvajajući područje Rafaha pod izraelskom kontrolom od područja Muwasi, gdje se nalaze veliki kampovi raseljenih Palestinaca. Ako se radovi nastave sadašnjim tempom, taj će se dio spojiti s gotovo neprekinutim 17 kilometara dugim nasipom koji se proteže od Khan Younisa prema gradu Gazi.

Na području koje kontrolira Izrael satelitske snimke pokazuju da je većina zgrada sravnjena buldožerima i eksplozivom, izgrađene su nove prometnice i vojne baze, a uništene su i velike poljoprivredne površine. Izraelska vojska tvrdi da uklanja infrastrukturu koju koristi Hamas. Palestinsko stanovništvo uglavnom je koncentrirano zapadno od "žute linije", gdje velik broj ljudi živi u improviziranim šatorskim naseljima i ovisi o humanitarnoj pomoći.

Sporazum o prekidu vatre predviđao je da će se izraelske snage u konačnici povući na rubove Gaze, gdje bi ih trebale zamijeniti međunarodne sigurnosne snage. No provedba sporazuma mjesecima stagnira. Bivši dužnosnik Ujedinjenih naroda koji koordinira primirje za zastoj krivi Hamasovo odbijanje razoružanja, dok Hamas optužuje Izrael za kršenje dogovora.

Rat je počeo nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba odvedena je kao talac. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskoj vojnoj ofenzivi od tada je poginulo više od 73.000 ljudi, pri čemu ministarstvo ne razlikuje civile od boraca, ali navodi da žene i djeca čine oko polovice poginulih.

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Ilustrativna fotografija
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Ključne riječi
pojas gaze Izrael

Komentara 30

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RA
Rafael945
19:31 22.07.2026.

Ovo bi Hrvatska trebala preslikati na granicu sa srbijom.

Avatar Tombstone
Tombstone
19:06 22.07.2026.

Na veliko veselje Egipta. I ta muslimanska drzava ima betonsku duplom zilet zicom opasanu barijeru prema tzv. Palestini ne zeljevsi imati apsolutno nikakve veze s njenim stanovnicima. I sami su se jedva rijesili Hamasa.

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
19:06 22.07.2026.

Ovi tvz. "Palestinci" nevjerojatno dobro prolaze - sve ratove spusili, bave se terorizmom vec 80 godina, skocio im broj u Gazi sa 50.000 1948. na 2+ milijuna danas i jos su tamo. Za razliku od Nijemaca, Ciprana, Tibetanaca, Kurda... Blagost ce Zidove skupo kostati

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