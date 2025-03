Francuzi pišu o katastrofalnom porazu: 'Stravična predstava, ostali smo nijemi'

Francuski mediji, sasvim očekivano, kritičkim su tonovima opisali igru svjetskih doprvaka u Splitu u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija. Katastrofalno izdanje le Bluesa u Splitu, piše Le Figaro, "Francuska nijema" dodao je L'Equipe, dok Le Parisien navodi kako je to bila "Stravična predstava Plavih". "Francuski igrači pognutih glava i iscprljeni napustili su travnjak staromodnog, ali šarmantnog stadiona Poljud. Split slavi. To je logično, budući je Hrvatska porazila katastrofalne "Plave"," navodi francuski dnevnik secirajući igru svjetskih dopravak.

"Nedominantni u duelima, mlitavi u markiranju, nesposobni za dva uzastopna dodavanja uz potpuno neodmjerene napadačke kretnje," navodi se, no ne gubi se nada uoči uzvrata. "Misija za nedjelju u Saint-Denisu je poznata, odigrati sjajnu utakmicu i preokrenuti Hrvate." "Težak poraz Francuske," piše L'Equipe dodavši kako je ogled u Splitu bio veliko razočaranje, a "Francuska nijema".

"Modra obrana bila je grozničava kao rijetko kada do sada. Eliminiran iz Lige prvaka i poražen u finalu Liga kupa od Liverpoola, Konate je nastavio svoju noćnu moru skrivivši jedanaesterac i pokrivanjem Perišića za ubačaj kod prvog gola. "Vatreni" su, silno motivirani idejom osvajanja prve titule, dobili posljednja dva dvoboja protiv "Modrih" i imat će priliku doći do Final Four Lige nacija u nedjelju na Stade de Franceu," navodi se.

Le Parisien naglašava kako je to bila "Stravična predstava Plavih". "Modri ​​Didiera Deschampsa su u Splitu kolektivno potonuli tijekom užasnog prvog poluvremena. Apatični, beskarakterni i prilično neuvjerljivi u napadu, na rubu su eliminacije iz Lige nacija prije uzvrata u nedjelju," piše Le Parisien.

Le Monde piše kako su Francuzi doživjeli težak poraz. "Potpuno potučeni u prvom poluvremenu, u kojem su primili dva pogotka, nisu se uspjeli vratiti u igru, unatoč izrazitoj dominaciji i nekoliko prilika. Napadačka igra, unatoč trenutno sjajnoj formi Kyliana Mbappea i Ousmanea Dembeléa, razočarala je i nije pretjerano zabrinula hrvatsku obranu predvođenu odličnim Lukom Modrićem," navodi se. "Priliku za preokret imat će u uzvratu u nedjelju na Stade de Franceu," piše Le Monde.