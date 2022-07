Francuzi objavili presudu: Kriveći navijače Liverpoola organizatori htjeli odvratiti pozornost od vlastitih velikih pogrešaka'

Francuski Senat sastavio je posebno izvješće u kojem je ustanovljeno kako navijači Liverpoola nisu krivi za kaos koji je nastao uoči finalne utakmice Lige prvaka između nogometaša madridskog Reala i Liverpoola.

Podsjetimo kako je utakmica na Stade de Franceu kasnila zbog golemih gužvi na ulazima u stadion, a prve informacije koje su nudili francuska policija i organizatori utakmice, Europska nogometna organizacija, govorili su da je sve to epilog toga što su brojni navijači Liverpoola imali lažne ulaznice s kojima su pokušali ući na stadion. Te da su engleski navijači bili jedini krivci za sve nastale probleme.

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D Award ceremony, jubilation Team Real with the trophy, team photo, MARCELO (Real) holds up the trophy, team, Soccer Champions League Final 2022, Liverpool FC (LFC) - Real Madrid (Real) 0: 1, on May 28th, 2022 in Paris/ France. Â Photo: Anke Waelischmiller/Sven Simon/DPA

No, francuski Senat je donio drugačiju odluku te je osim nevinosti navijača Liverpoola naglasio da su takvim startnim informacijama ‘organizatori htjeli odvratiti pozornost od vlastitih velikih pogrešaka’.

Inače, članovi Senata su uoči donošenja odluke saslušali navijače Liverpoola, francusku policiju, vladine dužnosnike te direktora natjecanja Europske nogometne organizacije (Uefa).

Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/D Feature, police in front of the LFC fan curve in the Stade de France, Gendarmerie, Soccer Champions League Final 2022, Liverpool FC (LFC) - Real Madrid (Real) 0: 1, on May 28th, 2022 in Paris / France. Â Photo: Anke Waelischmiller/Sven Simon/DPA

Za kaos uoči utakmice koja je kasnila nešto više od 30 minuta članovi francuskog Senata su označili slabu komunikaciju, loš rad i obučenost stražara te neadekvatno pripremljeno djelovanje u slučaju kriznih situacija.