Francuzi love prvu obranu svjetskog naslova nakon 1962., Messi igra posljednju utakmicu

Utakmica nad utakmicama u nogometnom svijetu događa se jednom svake četiri godine. Nedjeljno finale Svjetskog prvenstva u Kataru između Francuske i Argentine označit će 1617 dana od posljednjeg finala SP-a između Francuske i Hrvatske u Rusiji. Baš te 2018. godine utakmica Francuske i Argentine u anketi Fife provedenoj među gledateljima proglašena je najboljom na tom SP-u. Tada su u osmini finala Francuzi u ludoj utakmici punoj drame i preokreta slavili s 4:3 te na kraju osvojili i naslov svjetskog prvaka. Mnogi su tu utakmicu tada zvali "finalom prije finala", a evo, sada je imamo i u finalu.

>> Gvardiol: 'Suze su me pogodile, jer sam znao da smo završili'

Pod svjetlima pozornice bit će suigrači iz francuskog prvaka PSG-a Lionel Messi i Kylian Mbappé, dva igrača koja se ujedno natječu i za individualne nagrade, Zlatnu loptu (najbolji igrač) i Zlatnu kopačku (najbolji strijelac). I jedan i drugi su zabili po pet pogodaka, a u tu se priču definitivno mogu ugurati i njihovi ofenzivni suradnici Julian Alvarez i Olivier Giroud koji su zabili po četiri pogotka.

Što se dogodi ako dva igrača završe s istim brojem pogodaka? Po Fifinim kriterijima prvo će se gledati broj asistencija, a ako je taj broj isti, prednost će dobiti igrač koji je odigrao manje minuta. Po trenutačnom stanju, Messi je u vodstvu za Zlatnu kopačku jer ima tri asistencije, a Mbappé dvije.

Collective goal cheers for goalscorer ALVAREZ Julian (ARG), jubilation, joy, enthusiasm, in front of Argentinian fans, soccer fans. Semi-final, semi-final game 61, Argentina (ARG) - Croatia (CRO) 3-0 on December 13th, 2022, Lusail Stadium Football World Cup 20122 in Qatar from November 20th. - 18.12.2022

I Argentina i Francuska uoči ove važne utakmice imaju svoje narative. Argentinski narativ je u cijelosti vezan za Lionela Messija, do te mjere da njihovi igrači u izjavama češće govore da žele ovo Svjetsko prvenstvo osvojiti za Messija nego za sebe. No taj altruistički pristup vezan za lidera zasad ih je dobro služio.

Dodatni začin utakmici dao je i sam Messi koji je potvrdio da će mu ovo biti posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima, kako god završilo. Iako je njegova karijera genijalna i bez tog naslova, osvajanje SP-a dat će onaj dodatni sjaj čudesnoj karijeri argentinskog čarobnjaka, a i Argentini prvi naslov nakon povijesne 1986. godine, Maradonine godine.

France's Theo Hernandez celebrates scoring their first goal with teammates

Francuski narativ je nešto drukčiji, oni pokušavaju obilježiti povijest svjetskih prvenstava i postati prva reprezentacija nakon 60 godina koja je uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka. Posljednji je to učinio Peléov Brazil 1962. godine, a Francuska je na korak od tog postignuća došla bez Kantea, Pogbe, Nkunkua, L. Hernandeza, Kimpembea i, kako stvari stoje, u finalu će bez Zlatne lopte, Karima Benzeme!

