Bili smo u depresiji, digli su nas Ćiro i Tuđman: 'Hrvatska ne ide nazad, samo naprijed!'

Sraz s Marokom za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru, sasvim logično, podsjetio je na turnir u Francuskoj 1998. godine. Bio je to prvi veliki iskorak naše nogometne reprezentacije, do tada neviđena euforija koja je na nevjerojatan način ujedinila naciju koja je tog ljeta uživala u rapsodiji Ćirinih junaka. Vatreni su u polufinalu izgubili od Francuske (1:2).

Ćiro je uoči polufinala najljepši pozdrav dobio iz Splita:

”Ćiro je majstor, mi smo pederi!”

U potpisu Torcida. Nakon 1:2 bio je slomljen, utučen i zbog vijesti da je u domovini depresija. Tiho je u svom stilu ponavljao:

Ćirin strah

– Umrijet ćemo kao nesretni starci.

Tuđman ga je tješio i poslao jasnu poruku:

– Dignite glave, nemate se čega sramiti. Odigrali ste dobro. A i bitka za treće mjesto izniman je domašaj...

Sa zagarantiranom sedmom utakmicom na turniru u Francuskoj, HNS je tada osigurao 8,5 milijuna DEM ukupne zarade.

Branko Mikša, tadašnji predsjednik saveza, hrabrio je, pa i upozoravao:

– Golema je razlika između medalje za treće mjesto i diplome za četvrto...

Predsjednik RH dr. Franjo Tudjman dosao bodriti hrvatsku nogometnu reprezentaciju uoci polufinalne utakmice Hrvatska-Francuska. Na slici s izbornikom Miroslavom Cirom Blazevicem.

Među igračima je postupno raslo samopouzdanje. Najteže je bilo Zvonimiru Bobanu i Robertu Jarniju, krivcima za pogotke u polufinalu protiv Francuske.

I Staniću, koji je s Thuramom igrao u Parmi:

– Katastrofa, taj nikad nije zabio ni na treningu, a nama u polufinalu SP-a dvaput!

L’Équipe je te godine Šukera proglasio Shukermanom.

– Teško se dignuti nakon poraza u polufinalu. Teško je iz glave izbaciti taj osjećaj da si mogao napraviti nešto više i da si mogao proći u finale. Mi smo igrali dobro protiv domaćina Francuske, zabili smo za vodstvo u 55. minuti. Bilo nam se teško vratiti i motivirati. No Ćiro Blažević je majstor za takve situacije. On je stalno razgovarao s igračima i to nas je vratilo. Pravim igračima ne treba pretjerana motivacija za borbu za broncu na Svjetskom prvenstvu. Kada počne utakmica, u optimalno mentalno stanje vrati te ozračje na tribinama... – počeo je Dario Šimić, član vatrenih iz Francuske.

Svjetsko nogometno prvenstvo, osmina finala, Hrvatska - Rumunjska. Dario Simic i Viorel Moldovan.

Dakle, jedno je mentalno stanje momčadi nakon izgubljenog polufinala, a drugo kada počne utakmica za treće mjesto?

– Upravo tako. Možda će igračima izgledati da se neće moći vratiti u pravo stanje, no kada krene susret, sve će biti drugačije. Ne sumnjam da će se naši dečki vratiti na pravu mentalnu razinu. No i Marokanci su izgubili utakmicu, imat će i oni sličan problem. Obje reprezentacije na ovom su Svjetskom prvenstvu napravile velike stvari. I jednima i drugima je važno to treće mjesto – ističe Šimić.

Postoji jedna anegdota iz Francuske uoči utakmice za treće mjesto protiv Nizozemske...

– Sjećam se da smo autobusom došli pred stadion i nisu mogli otvoriti ulaznu kapiju. Zaštitari su u jednom trenutku od našeg vozača zatražili da se vrati malo unazad. Ćiro je u tom trenutku u svom stilu poskočio i kazao: “Stani, hrvatska reprezentacija nikada ne ide nazad, samo naprijed...” Potom je od svih igrača zatražio da iziđu iz autobusa i tako smo na stadion došli pješice – kazao nam je Šimić.

Igračima je dodatni motiv bila još jedna činjenica...

– U svakom slučaju nas je podiglo to što je predsjednik Franjo Tuđman bio na stadionu. Ćiro je stalno prenosio i potencirao Tuđmanove poruke. Također, Hrvatska je prvi put nastupala na Svjetskom prvenstvu, a svega nekoliko godina bilo je prošlo od ratnih zbivanja u domovini. Sve je to utjecalo na naše stanje i nosilo nas još više u utakmici s Nizozemskom.

Neće biti lagano

Utakmica s Marokom bit će sve, samo ne lagana?

– Ma naravno da neće biti lagana. Marokanci su se istaknuli na ovom turniru, lagani su, suhi, puno trče, a imaju nekolicinu iznimno opasnih igrača koji odlično barataju loptom. Ne treba posebno isticati igrače kao što su Hakimi, Amrabat, Ounahi... Nakon našeg remija s njima u prvom kolu mislili smo da je Hrvatska loša, no vidjeli ste marokanske adute kako je Svjetsko prvenstvo odmicalo.

Croatia's Luka Modric and Morocco's Sofyan Amrabat after the match

Koliko će Daliću biti teško sakriti taktičke varijante ili je sada sve jasno?

– Sada su karte sigurno otvorene. Bit će pitanje koliko će netko dati priliku novim igračima, koji su manje igrali...

Jesmo li u nekom segmentu imali prostora za bolju izvedbu?

– Teško je sada reći. Činjenica je da je ova momčad slabija u odnosu na onu iz Rusije na zadnjem SP-u. Nije lako doći do polufinala, posebice pobijediti Brazil. Možda se trebalo koristiti više igrača. No ne možeš tek tako rotirati ili ubacivati nove igrače. Izbornik Zlatko Dalić izvukao je maksimum iz ove momčadi.

Važno je da na ovom valu sada nekako profitiramo?

– Ne bi smjelo uopće biti pitanje možemo li, već jednostavno moramo. Neke stvari se napokon moraju pomaknuti, posebice kada govorimo o infrastrukturi. Inače ćemo teško održati korak s najboljim reprezentacijama – zaključio je Šimić.

