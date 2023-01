Francuz koji je mogao među vatrene ima novi klub: 'Prije će u Hrvatsku vojsku nego u reprezentaciju'

Adrien Thomasson (29) manje je poznato ime široj domaćoj nogometnoj javnosti, ali dio dobro upućenih navijača vjerojatno je čuo za francuskog veznjaka hrvatskih korijena. Iako je cijelu dosadašnju karijeru igrao u rodnoj zemlji, na Transfermarktu mu uz zastavu Francuske stoji i ona Lijepe naše. Naime, Thomassonova majka je Hrvatica pa bi, u nekom drugom scenariju, Adrien možda zaigrao i za vatrene.

U svakom slučaju, ne radi se o igraču upitnih igračkih kvaliteta, jer 29-godišnjak je upravo ostvario transfer u RC Lens, koji je Strasbourgu za njegovu usluge platio oko četiri milijuna eura. Ondje je sveukupno odigrao čak 156 utakmica kroz četiri i pol sezone, uz 28 pogodaka i 19 asistencija. Strasbourg može biti zadovoljan poslom jer se njima prethodno pridružio bez odštete.

💬 Arnaud Pouille : « Adrien Thomasson est un joueur de club, fidèle, loyal et déterminé. Nous avons tous été séduits par sa simplicité, un trait qui définit parfaitement notre vestiaire. »#FierDEtreLensois #Thomasson2026 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2023

Karijeru je započeo u Évianu, gdje se kroz akademiju probio do prve momčadi, da bi 2015. za 800 tisuća eura prešao u redove prvoligaša Nantesa. Po vokaciji napadački vezni ili krilo, igrao je iza tragično preminulog napadača Emiliana Sale te za momčad u više od 100 nastupa zabio 13 golova, uz 11 asistencija.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Bernard Papon 28.12.2022, Parc des Princes, Paris, FRA, Ligue 1, Paris Saint Germain vs RC Strasbourg Alsace, 16. Runde

Tijekom njegovog mandata u klubu, Thomasson je završio i na jednom popisu sastavljenih od igrača koji sjajno nastupaju u inozemstvu, ali nemaju svoje mjesto u hrvatskoj reprezentaciji.

- Brz i moderan igrač u oba pravca prije će dobiti poziv u Hrvatsku vojsku nego u hrvatsku reprezentaciju - napisao je 2016. portal nogometplus.net.

U međuvremenu se ništa nije promijenilo i prilika da Thomasson obuče kockasti dres ostaje tek možda puka želja igrača. Prema Transfermarktu vrijedi pet milijuna eura, a s Lensom je potpisao do ljeta 2026. godine.