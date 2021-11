Francuska zabila osam golova Kazahstanu, Crnogorci šokirali Nizozemce

Nogometaši Belgije i Francuske osigurali su plasman na Svjetsko prvenstvo 2022, te se tako pridružili domaćinu Kataru, Brazilu, Njemačkoj i Danskoj, dok je Nizozemska propustila veliku priliku za odlazak u Katar.

Nizozemska je do osiguranja SP mogla stići pobjedom u Crnoj Gori, a činilo se da će to i uspjeti jer su golovima Memphisa Depaya (25pen, 54) vodili do 82. minute, kada je Ilija Vukotić smanjio, a samo četiri minute kasnije Nikola Vujnović je poravnao na 2:2. Crnogorci su tako napravili veliko iznenađenje, a Oranje su i dalje prvi, no eventualnim porazom u dvoboju s Norveškom doma mogu ostati i bez drugoga mjesta.

Norveški nogometaši napravili su veliki kiks u kvalifikacijama za SP 2022 odigravši u Oslu samo 0:0 protiv slabašne Latvije, te su posve ugrozili svoje šanse za plasman u Katar. Bez svoje najveće zvijezde Haalanda, Norvežani nisu uspjeli pronaći put ka mreži Latvijaca, unatoč 71 posto posjeda i 23 udarca prema vratima.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Kiks Norvežana jako ide na ruku Nizozemskoj, kao i Turskoj, koja je sa 6:0 pobijedila u Istanbulu Gibraltar, te je preuzela drugo mjesto koje vodi u baraž.

Vodi Nizozemska s 20 bodova, a Norveška i Turska imaju po 18. U zadnjem kolu Norveška ide u goste Nizozemskoj, a Turska putuje u Podgoricu kod Crne Gore.

Francuska je vizu osigurala visokom pobjedom doma protiv Kazahstana (8:0). Kyilan Mbappe je zabio četiri gola, a Karim Benzema dva u impresivnoj pobjedi svjetskih prvaka.

Foto: Reuters

Svjetski prvaci su prvi u skupini s 15 bodova, Finska je druga s 11 i dva boda više od Ukrajine, dok je BiH na 7 bodova. U zadnjem kolu u utorak Ukrajina dolazi u goste BiH, dok Finska dočekuje Francusku.

Belgijanci su također večeras potvrdili vizu za Katar pobjedom u Bruxellesu nad Estonijom od 3:1. Benteke, Carrasco i Thorgen Hazard donijeli su Belgiji plasman na SP kolo prije kraja.

U ovoj skupini Wales je domaćom pobjedom od 5:1 nad Bjelorusijom došao do drugog mjesta s tri boda više od Češke.

U zadnjem kolu Wales dočekuje Belgiju, a Češka dočekuje Estoniju.