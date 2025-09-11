FOTO Strašno neverijeme uništilo stadion Zrinjskog. Klupa je letjela preko 100 metara, a pogledajte gol

HŠK Zrinjski podijelio je fotografije stadiona nakon što je u srijedu navečer Mostar pogodilo snažno olujno nevrijeme. U klupskom priopćenju stoji: "Izuzetno jak vjetar prouzročio je znatna materijalna oštećenja na stadionskoj infrastrukturi, ali s obzirom na to da je nezapamćeno nevrijeme uslijedilo otprilike sat vremena nakon završetka prvenstvene utakmice između HŠK Zrinjski i FK Sarajevo, možemo izraziti olakšanje što, unatoč razmjerima, danas govorimo isključivo o materijalnoj šteti."

Oluja je nanijela veliku štetu. Uništene su klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor i kontrolni kontejner, a silinu vjetra najbolje pokazuje podatak da je oštećen jedan od golova na glavnom travnjaku, dok su klupe s pomoćnog terena odletjele čak do parkirališta udaljenog 150 metara.

FOTO Skromna rođendanska torta Luke Modrića ukrala pažnju! Evo kako izgleda

"HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica WWin lige BiH."

Iz mostarskog kluba naglašavaju i važnost europskih utakmica: "S obzirom na to da nas za manje od tri tjedna očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze Uefa Konferencijske lige, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje Uefa."

Zrinjski je aktualni prvak BiH, a novu sezonu otvorio je s osvojenih sedam bodova u četiri susreta. Borac, koji ima dvije utakmice više, nalazi se na vrhu ljestvice s 13 bodova. Momčad Mostaraca od početka kolovoza vodi Igor Štimac, bivši hrvatski reprezentativac i izbornik. Osim domaćeg prvenstva, Zrinjski će ove sezone nastupati i u skupini Konferencijske lige, gdje ga čekaju Lincoln, Mainz, Dinamo Kijev, Hacken, Rakow i Rapid.