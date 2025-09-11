Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OLUJA U BIH

FOTO Strašno neverijeme uništilo stadion Zrinjskog. Klupa je letjela preko 100 metara, a pogledajte gol

HŠK Zrinjski
VL
Autor
vecernji.hr
11.09.2025.
u 16:38

Zrinjski je aktualni prvak BiH, a uz domaće, igraju i utakmice Konferencijske lige

HŠK Zrinjski podijelio je fotografije stadiona nakon što je u srijedu navečer Mostar pogodilo snažno olujno nevrijeme. U klupskom priopćenju stoji: "Izuzetno jak vjetar prouzročio je znatna materijalna oštećenja na stadionskoj infrastrukturi, ali s obzirom na to da je nezapamćeno nevrijeme uslijedilo otprilike sat vremena nakon završetka prvenstvene utakmice između HŠK Zrinjski i FK Sarajevo, možemo izraziti olakšanje što, unatoč razmjerima, danas govorimo isključivo o materijalnoj šteti."

Oluja je nanijela veliku štetu. Uništene su klupe za pričuvne igrače, pokretni tunel, semafor i kontrolni kontejner, a silinu vjetra najbolje pokazuje podatak da je oštećen jedan od golova na glavnom travnjaku, dok su klupe s pomoćnog terena odletjele čak do parkirališta udaljenog 150 metara.

FOTO Skromna rođendanska torta Luke Modrića ukrala pažnju! Evo kako izgleda
1/14

"HŠK Zrinjski odmah je započeo s procjenom nastale štete te će Klub uložiti maksimalne napore kako bi u što kraćem roku osigurao uvjete za nesmetano odigravanje nadolazećih utakmica WWin lige BiH."

Iz mostarskog kluba naglašavaju i važnost europskih utakmica: "S obzirom na to da nas za manje od tri tjedna očekuje i prva domaća utakmica ligaške faze Uefa Konferencijske lige, Klub izražava nadu da će u ovom izazovnom trenutku imati potrebnu podršku nadležnih institucija kako bi stadion što prije zadovoljio sve tehničke i sigurnosne standarde koje propisuje Uefa."

Zrinjski je aktualni prvak BiH, a novu sezonu otvorio je s osvojenih sedam bodova u četiri susreta. Borac, koji ima dvije utakmice više, nalazi se na vrhu ljestvice s 13 bodova. Momčad Mostaraca od početka kolovoza vodi Igor Štimac, bivši hrvatski reprezentativac i izbornik. Osim domaćeg prvenstva, Zrinjski će ove sezone nastupati i u skupini Konferencijske lige, gdje ga čekaju Lincoln, Mainz, Dinamo Kijev, Hacken, Rakow i Rapid.

Evo s kim Hrvatska može igrati na Svjetskom prvenstvu, svi primjećuju jedan bitan detalj
Ključne riječi
BiH hšk zrinjski strani nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još