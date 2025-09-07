Naši Portali
KVALIFIKACIJE ZA SP

Nizozemci umalo šokirani u Litvi. Kroz trnje i kamenje došli do neuvjerljive pobjede

World Cup - UEFA Qualifiers - Group G - Lithuania v Netherlands
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
07.09.2025.
u 21:40

Nizozemski junak bio je Depay koji je drugi put na susretu poentirao u 63. minuti za 3-2

Nogometaši Nizozemske upisali su treću pobjedu u četvrtom nastupu u kvalifikacijskoj skupini G za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u Kaunasu su svladali Litvu 3-2. Nizozemska je vodeća na ljestvici skupine sa deset bodova, što je tri više od Poljske i Finske. Litavci su četvrti i ostali su na tri boda.

Nizozemska je povela 2-0 nakon golova Depayja u 11. i Timbera u 33. minuti čime se činilo da će imati lagani put prema tri boda. No, do kraja prvog poluvremena Litva je uspjela izjednačiti golovima Gineitisa u 36. i Girdvainisa u 43. minuti. Nizozemski junak bio je Depay koji je drugi put na susretu poentirao u 63. minuti za 3-2.

FOTO Legendarni Stipe Miočić u Hrvatskoj, posjetio zgrebačke vatrogasce, pogledajte kako se spušta niz šipku i juri gradom
World Cup - UEFA Qualifiers - Group G - Lithuania v Netherlands
1/34

Sjeverna Makedonija je ostvarila treću pobjedu u skupini J, u Skopju je pobijedila Lihtenštajn 5-0. U prvom poluvremenu je goste načeo njihov igrač Buchel koji je pogodio vlastitu mrežu. Dominacija Makedonaca potvrđena je u nastavku pogocima Bardhija u 52., Čurlinova u 56., Kjamilija u 82. i Stankovskog u 90. minuti za konačnih 5-0.

Sjeverna Makedonija je izbila na vrh ljestvice i nakon pet utakmica ima 11 bodova. Wales je drugi s 10, dok Belgija ima sedam bodova nakon tri nastupa. Lihtenštajn nakon pet utakmica ima razliku pogodaka 0-19.

Ranije u nedjelju Gruzija je na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0 u ogledu skupine E. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

Otkrivamo: Povratnik u vatrene danas stiže u Zagreb. Dalić ga želi umjesto igrača koji nije položio
Ključne riječi
Litva Nizozemska strani nogomet Kvalifikacije

