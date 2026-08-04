FOTO Vatreni je živio u štali i kopao na polju pa izgradio luksuzni hotel: Noćenje košta 1200 eura
Stoper Bologne i hrvatski reprezentativac Martin Erlić skromni je mladić iz Tinja pokraj Zadra koji na godišnjem odmoru pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima i kopa u polju. Međutim, put do toga bio je nevjerojatno težak. Odrastao je u velikoj obitelji s dva brata i dvije sestre, a u djetinjstvu je živio u siromaštvu, skupljao je boce, a njegovi roditelji živjeli su u štali.
- Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka kao što je skupljanje boca. Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe - rekao je jednom prilikom u emisiji 'Knjaz kod vatrenih'.
Odlučio je malo proširiti obiteljski biznis pa je u naselju Kakma, koje se nalazi u Zadarskoj županiji, nekoliko minuta vožnje od njegovog rodnog Tinja, dao izgraditi vilu koju je nazvao 'Nino', po svome ocu koji mu je uzor.