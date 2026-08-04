FOTO Vatreni je živio u štali i kopao na polju pa izgradio luksuzni hotel: Noćenje košta 1200 eura

Stoper Bologne i hrvatski reprezentativac Martin Erlić skromni je mladić iz Tinja pokraj Zadra koji na godišnjem odmoru pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima i kopa u polju. Međutim, put do toga bio je nevjerojatno težak. Odrastao je u velikoj obitelji s dva brata i dvije sestre, a u djetinjstvu je živio u siromaštvu, skupljao je boce, a njegovi roditelji živjeli su u štali.
Stoper Bologne i hrvatski reprezentativac Martin Erlić skromni je mladić iz Tinja pokraj Zadra koji na godišnjem odmoru pomaže obitelji u poljoprivrednim poslovima i kopa u polju. Međutim, put do toga bio je nevjerojatno težak. Odrastao je u velikoj obitelji s dva brata i dvije sestre, a u djetinjstvu je živio u siromaštvu, skupljao je boce, a njegovi roditelji živjeli su u štali.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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- Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka kao što je skupljanje boca. Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe - rekao je jednom prilikom u emisiji 'Knjaz kod vatrenih'.
- Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka kao što je skupljanje boca. Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe - rekao je jednom prilikom u emisiji 'Knjaz kod vatrenih'.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Odlučio je malo proširiti obiteljski biznis pa je u naselju Kakma, koje se nalazi u Zadarskoj županiji, nekoliko minuta vožnje od njegovog rodnog Tinja, dao izgraditi vilu koju je nazvao 'Nino', po svome ocu koji mu je uzor.
Odlučio je malo proširiti obiteljski biznis pa je u naselju Kakma, koje se nalazi u Zadarskoj županiji, nekoliko minuta vožnje od njegovog rodnog Tinja, dao izgraditi vilu koju je nazvao 'Nino', po svome ocu koji mu je uzor.
Foto: Booking.com
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Vila se sastoji od četiri spavaće sobe, pet kupaonica, dnevne sobe i potpuno opremljene kuhinje. Svaka prostorija odiše luksuzom uz popratne sadržaje poput nogometnog igrališta te terena za padel.
Vila se sastoji od četiri spavaće sobe, pet kupaonica, dnevne sobe i potpuno opremljene kuhinje. Svaka prostorija odiše luksuzom uz popratne sadržaje poput nogometnog igrališta te terena za padel.
Foto: Booking.com
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Cijena noćenja je 1200 eura, ali gosti moraju rezervirati minimalno šest noćenja, pa tako ukupni iznos vrijedi 7200 eura.
Cijena noćenja je 1200 eura, ali gosti moraju rezervirati minimalno šest noćenja, pa tako ukupni iznos vrijedi 7200 eura.
Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Booking.com
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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