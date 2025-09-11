FOTO Osvajačica US Opena oduševila kratkom crnom haljinom. Izazovnim izadnju Beckham nije odolio

Nakon što je prošle subote na US Openu osvojila svoj četvrti Grand Slam naslov pobjedom protiv Amande Anisimove u finalu, Aryna Sabalenka odlučila je proslaviti uspjeh na društvenim događanjima u New Yorku.
Na zabavi u organizaciji poznatog pivskog brenda pojavila se u kratkoj crnoj haljini koja je odmah privukla pažnju okupljenih.
Uz osmijeh i elegantan izgled, pozirala je uz proizvode sponzora, a posebnu pažnju izazvala je fotografija na kojoj se družila s legendarnim Davidom Beckhamom. Fotografiju možete pogledati OVDJE.
