Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U NEW YORKU

FOTO Osvajačica US Opena oduševila kratkom crnom haljinom. Izazovnim izadnju Beckham nije odolio

U.S. Open
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
11.09.2025.
u 18:40

Posebnu pažnju izazvala je fotografija na kojoj se družila s legendarnim Davidom Beckhamom.

Nakon što je prošle subote na US Openu osvojila svoj četvrti Grand Slam naslov pobjedom protiv Amande Anisimove u finalu, Aryna Sabalenka odlučila je proslaviti uspjeh na društvenim događanjima u New Yorku.

Na zabavi u organizaciji poznatog pivskog brenda pojavila se u kratkoj crnoj haljini koja je odmah privukla pažnju okupljenih.

Uz osmijeh i elegantan izgled, pozirala je uz proizvode sponzora, a posebnu pažnju izazvala je fotografija na kojoj se družila s legendarnim Davidom Beckhamom. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih
U.S. Open
1/14
Ključne riječi
Arina Sabalenka US Open tenis

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
20:04 11.09.2025.

Takve su bile popularne u Slavoniji jer su mogle puno potegnuti. Znale su završiti ponekad sa gazdama na sijenu. Domaće snaše sa slugama su se znale sakriti. Dobro da se krv izmješala malo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još