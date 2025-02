FOTO Nogometaš zarađuje milijun eura tjedno, kupio si je vilu, a sad se počastio novim Porscheom

Superzvijezda Manchester Cityja, Erling Haaland, počastio se novim Porscheom kako bi proslavio potpisivanje novog, unosnog ugovora. Prema pisanju The Sun-a, 24-godišnji Haaland je prije dva mjeseca potpisao nevjerojatan desetogodišnji ugovor sa Cityjem, vrijedan vrtoglavih 865.000 funti tjedno, uključujući bonuse. Preračunato u eure, to iznosi 1.04 milijuna eura tjedno. To znači da će ukupna zarada norveškog napadača tijekom trajanja ugovora iznositi oko 260 milijuna funti, odnosno 26 milijuna funti godišnje. Uklonjena je bilo kakva otkupna klauzula iz Haalandovog prethodnog ugovora, pa bi sada bila potrebna astronomska ponuda da ga se odvoji od Etihada.

Haaland je već počeo uživati u plodovima novog ugovora, pa je tako u siječnju kupio višemilijunsku vilu u Cheshireu. No, bivša zvijezda Borussije Dortmund također je viđena kako napušta trening centar Cityja u narančastom Porscheu 911 GT3, čija se vrijednost procjenjuje na više od 200.000 funti. Riječ je o sportskom automobilu marke Porsche.

‘Why orange?’ ask fans as Erling Haaland snaps up £200k Porsche 911 GT3https://t.co/1jNRJo9ytc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 17, 2025

Navijači su ostali zadivljeni sportskim automobilom, a neki su se i našalili na društvenim mrežama, uz prijateljske, šaljive komentare. "Zašto baš narančasta?", često je pitanje koje mu postavljaju na TikToku, gdje je i objavio fotke svog novog automobila.

Haaland se ove sezone istaknuo u dresu Manchester Cityja, unatoč povremenim poteškoćama momčadi. U 35 nastupa postigao je 27 golova i upisao tri asistencije. Njegova impresivna statistika potvrđuje njegovu ključnu ulogu u napadu Cityja. Unatoč individualnom uspjehu, Haaland i Manchester City ove sezone love nove trofeje, a Norvežanin će zasigurno biti ključan igrač u ostvarivanju tih ambicija.