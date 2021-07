FOTO Nakon parfema, ljepotice koje se natječu za Miss sporta imaju i svoj burger

Finalistice ovogodišnjeg izbora Miss sporta Hrvatske okupile su se jučer u zagrebačkom restoranu Instafood. Za lentu najljepše nadmetat će se 12 sportašica.

Nažalost, četiri su morale odustati u posljednji trenutak što zbog privatnih, što zbog poslovnih obaveza. Za Tihanu Naglić, rukometašicu Donjih Andrijevaca, jučerašnji dan bio je još posebniji.

Sve same odlikašice

– Imala sam ispit na Kineziološkom fakultetu sat vremena prije okupljanja. Naravno da me je bilo strah, uhvatila me trema i na kraju sam dobila peticu. Tako sam sretna – rekla je Tihana.

Uspješan ispit imala je Zadranka Helena Buljat tako da su njih dvije vesele krenule put Zagorja, u izletište Stara škola gdje će finalistice boraviti do četvrtka. No, prije polaska u Zagorje, sportašice su degustirale specijalno napravljen burger nazvan – Miss sporta Hrvatske. Nakon parfema, Miss sporta Hrvatske ima i svoj drugi brend – burger.

Foto: Miss Sporta – Vjerojatno ćemo zadržati ovo ime na našem meniju – poručili su iz Instafooda.

Finalistice su posjetile i hrvatske reprezentativke u odbojci na pijesku – Ana Šverko i Ema Mrkić. One su na proputovanju iz Pule prema Izmiru gdje će se igrati Europsko prvenstvo u konkurenciji do 20 godina. Djevojke su lani bile devete, ali u konkurenciji do 18 godina.

– Znate da sam se i ja natjecala na izboru Miss porta Hrvatske. Ustvari, skoro sam se natjecala. Bilo je to 1994. godine. No na dan izbora klub me nije pustio jer smo imali neku važnu utakmicu – rekla je Erika Drviš, Anina i Emina trenerica.

U Staroj školi, nakon što su se smjestile, djevojke su odmah krenule radno – isprobale su kupaće kostime dizajnerice Mirsade Jureše te večernje haljine modnog salona Mistic Exclusive.

Posjet muzeju Matije Gupca

– Večernje haljine bit će sve u crvenoj boji, što će se odlično uklopiti u prostor kazališta Kerempuh gdje će se održati finalni izbor, u četvrtak, 8. srpnja – istaknula je Tamara Roglić, suvlasnica licencije Miss sporta Hrvatske.

Foto: Miss Sporta

Na pripremama će djevojke imati i bogat zabavni program, a danas će posjetiti Milk bar. Riječ je o brendu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Marija Kroga iz Gornje Pačetine pokraj Krapine koje se bavi održivim uzgojem krava i proizvodnjom fermentiranih mliječnih proizvoda.

– Poznati smo po najvećem broju voćnih jogurta i različitim kombinacijama voća i orašastih plodova s jogurtom. Važno je napomenuti da se svi voćni jogurti rade od domaćih džemova i voća lokalnih proizvođača – rekao je Mario Krog, vlasnik Milk bara koji se ove sezone natjecao u poznatom TV showu “Večera za pet”.

Djevojke će posjetiti i spomen-park Matije Gupca, a bit će vremena i za jahanje, posjet slastičarnici u Zaboku koja je dobila nagradu za najbolji sladoled na svijetu.

I tako, malo-pomalo, doći će i četvrtak, dan izbora i vrijeme za nasljednicu Amine Kajtaz.

>>> Ovako je izgledao casting za Miss Sporta 2021.