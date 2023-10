FOTO Maroko želi Španjolskoj preoteti finale Svjetskog prvenstva. Gradit će nevjerojatan stadion

Nogometna reprezentacija Maroka na prošlom je Svjetskom prvenstvu svojom igrom iznenadila i oduševila cijeli svijet. U utakmici za treće mjesto zaustavili su ih upravo vatrenih. Sjevernoafrička zemlja se već okrenula ka svojoj nogometnoj budućnosti koja leži u organizaciji Svjetskog prvenstva 2030. godine.

Uz Španjolsku i Portugal, organizator će biti upravo Maroko. Međutim, tamo imaju poseban cilj. Naime, žele ugostiti upravo finale prestižnog natjecanja. Trenutačni je plan odigrati finale na obnovljenom Santiago Bernabeu, no Maroko će ga nastojati dovest k sebi.

Tamošnja vlada najavila je izgradnju nevjerojatnog stadiona u gradu Benslimaneu. Ovaj grad nalazi se u blizini poznate Casablance, a stadion bi trebao imati kapacitet od 113 tisuća gledatelja. Najavljuju da će izgradnja početi u 2025. godini, a nadaju se zdanje dovršiti do 2028. godine. Procijenjena cijena stadiona doseže 470 milijuna eura.

🚨 | OFFICIAL:



Morocco will build the LARGEST STADIUM IN AFRICA and the 2ND LARGEST STADIUM IN THE WORLD 🇲🇦



Location: Benslimane (near Casablanca) 📍

Capacity: 113,000 spectators 🏟

Start of work: 2025 🚧

End of work: 2028 ✅

Total cost: $500M 💰



World Cup 2030 Final? pic.twitter.com/kitbRyp7SO