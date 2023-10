Filip Hrgović otvoreno: Nakon što su me isprva zakinuli sad sam u jako dobroj situaciji

U profesionalnoj karijeri Filipa Hrgovića (31) konačno se pojavilo jasno svjetlo na kraju tunela neizvjesnosti oko borbe za svjetski naslov. U vremenu iza nas bilo je puno toga što se trebalo, ali se dogodilo nije, puno rekla-kazala kombinacija, no najnovija odluka jedne od četiri najuglednije federacije profesionalnog boksa (IBF) čini se najkonkretnijom dosad.

– Odluka o tome da ću se ja kao prvi izazivač boriti za naslov sada je javna i svi su je vidjeli. Možda je to i zbog toga što su ljudi iz IBF-a bili svjesni da su me pristankom na Usikov i Furyjev meč objedinjena svih pojaseva, i pristankom na njihov uzvrat, malo zakinuli. I kao da su s ovom odlukom odlučili da mi to kompenziraju. Sjetit ćete se, oni su i prije mog meča s McKeanom rekli da će se pobjednik mog meča i bolji iz dvoboja Usika i Duboisa boriti za IBF-ov pojas, što se nije dogodilo. S ovim jamstvom sam zadovoljan i mogao bih reći da sam u super poziciji.

U Filipovoj situaciji očito je, najvažnije, bilo biti strpljiv i uporan.

– Naravno. Ne može me voljno ništa slomiti. I hvala Bogu da je tako jer sada brojimo sitno do moje borbe za naslov. A ona bi se, mogla dogoditi u prvoj polovici sljedeće godine, negdje u travnju ili svibnju.

Snagu treniram s hrvačima

Bez obzira na to što s tim riskira gubitak statusa prvog izazivača, Hrga planira odraditi jednu borbu da ostane uboksan.

– Imam dovoljno vremena do borbe za naslov. A čak i ako se ta među borba ne bi dogodila, ja bih trenirao, i sparirao, kao da će je biti.

Ovog časa Hrgović sparira s hrvačem (Josip Matković) i MMA borcem (Ante Delija), ali ne da bi se okušao u MMA kavezu.

– Kako sada radim bazu, hrvanje mi dobro dođe radi opće snage, odnosno snažne izdržljivosti ali i za balans u klinču. Već sljedeći tjedan trebao bih imati boksačke sparinge pa će mi doći Pratljačić, a rekao mi je Smakić i da će i on navratiti.

S kim i kada će se boriti, ovisit će i o tome hoće li mu braća Sauerland i Eddie Hearn i dalje biti kopromotori.

– Taj ugovor istječe uskoro pa moramo sjesti, vidjeti što nude i odlučiti što dalje.

U tom IBF-ovu pismu stoji da se pobjednik borbe između Usika i Furyja mora boriti s Hrgovićem. Što je onda realnije, da to tako i bude ili da se Filip bori s Joshuom za upražnjeni naslov?

– Meni je realnije da to bude Joshua jer čisto sumnjam da bi se pobjednik njihove prve borbe htio boriti sa mnom prije uzvrata. Realnije je da IBF uprazni taj pojas i da se za njega s nekim borim.

A taj netko mogao bi biti 32-godišnji Šveđanin Otto Wallin koji je pobijedio Rusa Gassijeva, a ta bi mu pobjeda mogla donijeti drugo mjesto na IBF-ovoj listi teškaša.

– Wallin je dosta dobar boksač, moje visine, kontragard. Tjelesno spreman, baca puno udaraca, ali nije veliki udarač. I to bi za mene bio jako dobar meč, ali ne tako marketinški privlačan kao onaj s Joshuom.

Dakle, ne trebamo ni pitati s kim bi se Hrga za naslov rađe borio?

– Ja bih više volio boriti se s Joshuom jer bi mi pobjeda nad njim otvorila sva vrata i sasvim novu perspektivu. To bi bila mega borba i prilika za mene ne samo da postanem svjetski prvak nego i da mi skoči rejting. U tom slučaju više ne bi bilo važno s koliko velikog tržišta dolazim, time bih dobio dodatnu međunarodnu vrijednost.

Slijedi mi pet najboljih godina

A hrvatskom teškašu vrijednost je podigla i bodovna pobjeda nad Zhangom koji se, potom, dvaput lako obračunao s olimpijskim doprvakom iz Rija Joyceom. Bi li Hrga pristao boriti se s Kinezom u Kini?

– Naravno da bih i ja bih ga u uzvratu nokautirao. On se stvarno probio i to bi bila super borba za boksački svijet. Za njega da mi se osveti, a za mene da pokažem da sam bolji. No, on se u posljednje vrijeme pravi malo bedast i mene niti ne spominje, čovjeka koji mu je nanio jedini poraz u karijeri, već gleda da se nametne kao protivnik Furyju ili Joshui.

Mnogi predviđaju da za godinu-dvije na pozornici neće biti veterana Wildera /37), Usika (36) i Furyja (35). I tada bi na pojaseve jurišao novi naraštaj predvođen Hrgovićem. Tko su još teškaši koji bi se u tu utrku mogli uključiti?

– Meni slijedi pet najboljih godina. Moje godište je i Kubanac Fran Sánchez, a nešto stariji odlični kanadski Rus Mahmudov. I Bakole je tvrd orah, a od onih ispod 30 godina to su Amerikanac Jared Anderson i Engles Daniel Dubois koji će se vratiti. Jako me zanima kako će se kao profesionalac snaći Uzbekistanac Jalolov koji je u amaterskom boksu sve osvojio. Stiže nam i Frazer Clarke koji nije ništa posebno, ali je Britanac pa će ga gurati. Čujem da iz lakoteške dolazi australski Samoanac Jai Opetaia i to je dobar borac. U svakom slučaju, bit će zanimljivo.