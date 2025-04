Filip Hrgović dobiva priliku života! Hrvatski as ovo je čekao, pregovori su već u tijeku

Hrvatska boksačka zvijezda Filip Hrgović mogao bi uskoro dobiti priliku za još jedan korak bliže svjetskoj tituli. Prema najnovijim informacijama koje je objavio ugledni boksački novinar Dan Rafael, IBF je naredio finalni eliminacijski meč između Hrgovića i kubanskog boksača Franka Sáncheza. Međunarodna boksačka federacija (IBF) donijela je odluku koja bi mogla značajno utjecati na budućnost hrvatske boksačke scene. Obje strane, kako Hrgovićev tako i Sánchezov tim, već su potvrdile svoje sudjelovanje u pregovorima, što dodatno potvrđuje ozbiljnost situacije. Pobjednik ovog eliminacijskog meča automatski će postati obvezni izazivač za IBF-ovu svjetsku titulu u teškoj kategoriji, koju trenutno drži Daniel Dubois. Za Hrgovića, koji je dosad pokazao iznimne kvalitete u profesionalnoj karijeri, ovo predstavlja jedinstvenu priliku da se približi svom konačnom cilju - osvajanju svjetske titule.

News: IBF has ordered a heavyweight final eliminator between Frank Sanchez & Filip Hrgovic & both camps have told the IBF they will participate in negotiations, which have begun. If the fight happens, winner is mandatory for the belt currently held by Daniel Dubois. #boxing