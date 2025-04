Filip Hrgović uskoro će u ring s nasljednikom Mikea Tysona? Reagirao je na tu mogućnost

Mladi britanski boksač Moses Itauma kojeg često uspoređuju s Mikeom Tysonom, nazire se kao mogući Hrgovićev protivnik u budućnosti. Filip Hrgović, najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji, čeka svojeg idućeg protivnika. Nakon nedavne borbe s Joeom Joyceom, kojega je svladao jednoglasnom odlukom sudaca, kao potencijalni Hrgovićev protivnik spominjao se još jedan Britanac, 20-godišnji Moses Itauma.

Ipak, do njihovog sučeljavanja još neko vrijeme sigurno neće doći, budući da je Itauma u međuvremenu dogovorio nastup protiv drugog protivnika. Hrgović je nedavno prokomentirao što misli o meču protiv Itaume, kao i o razvoju mladog boksača.

"Jedna stvar je vještina, a druga stvar je srce i brada. On je do sada definitivno napravio dobar posao, ali da, pogledajte samo Jareda Andersona. On je također izgledao dobro sve dok jednom nije prestao. Ja bih bio i više nego sretan s tom borbom, on je još mlad i trebaju biti oprezni s kim ga uparuju. Ne smiju ga prerano gurnuti u neke teške borbe. Vidjet ćemo ima li srce ratnika", prenosi Ring Magazine.

Moses Itauma velika je nada britanskog i svjetskog boksa. Često ga se uspoređuje s Mikeom Tysonom zbog razornih udaraca i nokauta. Itauma nije poražen u 20 borbi, a njih čak deset završio je nokautom. Rođen je u Slovačkoj, otac mu je Nigerijac, a majka Slovakinja. Obitelj se preselila u Englesku kada je Itauma bio dječak, zbog čega on sada nastupa pod britanskom zastavom.